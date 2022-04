Manca una settimana all'arrivo degli Alpini. Aprono ulteriori hotel e avanzano i preparativi lungo le vie

Ci sono alberghi che riapriranno i battenti proprio per questa occasione. E c’è chi si mobilita: tipo chi sta cercando ulteriori aree per ospitare tende e camper. E in città iniziano a comparire stand e tensostrutture per la logistica dell’edizione numero 93 dell’Adunata Nazionale degli Alpini. Visit Rimini conferma trend in continua crescita, con grande interesse e numeri di presenze che non saranno ai livelli del Ferragosto ma che si avvicineranno a un fine settimana di piena estate. A fare il punto della situazione è Valeria Guarisco, destination manager di Visit Rimini: “Gli allestimenti sono partiti e come Visit Rimini stiamo finalizzando le liste degli ospiti. Il grosso è definito, ma c’è ancora qualche gruppo da incastrare. Le strutture attualmente aperte sono quasi al completo, ma continuiamo a ricevere comunicazioni di alberghi che stanno anticipando la riapertura proprio in occasione dell’evento”.

Insomma chi è pronto apre per accogliere gli Alpini. La prima ondata di arrivi è attesa dal tardo pomeriggio di mercoledì (4 maggio) quando inizieranno a giungere in città i primi bus organizzati e turisti che uniranno qualche giorno di vacanza oltre all’appuntamento dell’Adunata. Il grosso poi arriverà a Rimini nella giornata di sabato. Saranno anche molti i bus che saranno a Rimini solo per la sfilata di domenica, con andata e ritorno in giornata.

Nella rotonda di piazzale Fellini da alcuni giorni sono iniziate le operazioni di montaggio della grande tenda che ospiterà l’area food dell’evento, mentre nel parco Fellini sarà realizzata la cittadella militare. Come noto, l’adunata riminese vedrà il clou domenica 8 maggio con la partecipazione alla sfilata finale di circa 80mila alpini, ma, prima della grande sfilata di chiusura, sono davvero molti i momenti significativi della quattro giorni riminese: dal lancio sullo Stadio – giovedì 5 maggio - di circa dodici paracadutisti - tutti alpini, paracadutisti dell’Ana - all’esibizione di tutte le fanfare di cui il Corpo dispone (sono 33), alla sfilata della 18 Bandiere di Guerra, ovvero tutte quelle dei reparti compresi nel Comando Truppe Alpine, che quest’anno festeggia insieme all’Ana il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini, fino alla mostra storica sui 150 anni del Corpo degli alpini, accanto alla Cittadella degli Alpini in piazzale Fellini che, assieme all’ospedale da campo e al campo scuola al parco XXV Aprile e alle mostre documentali al Museo della città, e alla cittadella storica in piazza Malatesta, saranno visitabili a partire da giovedì mattina.