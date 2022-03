Adunata Alpini, c'è la convenzione tra Comune e Comitato d'Onore. Regolerà gli aspetti logistici

È stata approvata ieri dalla Giunta, la bozza di convenzione tra il Comune di Rimini e il Comitato d’Onore Adunata Nazionale Alpini, in vista della manifestazione nella quale la città di Rimini ospiterà, dal 5 all’8 maggio la “93a Adunata Nazionale degli Alpini Rimini-San Marino", programmata inizialmente nel 2020, spostata al 2021 e poi rinviata al maggio 2022. Una convenzione che regola i rapporti tra Comune e Comitato, per lo svolgimento della Adunata Nazionale Alpini, disciplinando le diverse attività previste e tutti gli aspetti connessi alla realizzazione della manifestazione, tra cui l’utilizzo di spazi, aree e alloggi collettivi e l’individuazione di interventi infrastrutturali.

L’accordo, finalizzato al buon esito di una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale, prevede oltre alla definizione del programma dell’Adunata, anche tutta l’attività preparatoria, come ad esempio i rapporti istituzionali e la conclusione degli accordi per promuovere e favorire tutte le iniziative previste ed il messaggio d’unione a cui essa è associata. Un impegno indispensabile per tutelare l’immagine dell’Adunata, portatrice di valori morali come la solidarietà, la fratellanza, l’impegno sociale e il rispetto delle istituzioni.

Un evento significativo per il territorio riminese per il quale proseguono i preparativi, che nel 2022 segnerà anche l’importate ricorrenza dei 150 anni dalla costituzione del corpo degli Alpini.