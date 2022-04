Manca un mese all'Adunata, definite alcune limitazioni alla viabilità e scuole chiuse un giorno

Ad un mese dall’Adunata Nazionale degli Alpini, che vedrà eventi delle penne nere a partire dal 5 maggio prossimo fino alla chiusura con la sfilata programmata per domenica 8 maggio, il Prefetto Giuseppe Forlenza ha presieduto una nuova riunione plenaria con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti sia in fase organizzativa che attuativa. Attraverso una serie di slides è stata illustrata ai presenti al summit di aggiornamento la progettazione di massima, quasi in via di definizione, relativa alla gestione della viabilità (Polizia Stradale, Polizia locale) e delle eventuali

emergenze di carattere sanitario (118, Croce Rossa) o per interventi di altra natura (Vigili del Fuoco), oltre che

per le esigenze correlate all’ordine e alla sicurezza pubblica (Forze dell'ordine).

Pianificazione che tiene conto sia di quanto connesso a situazioni di transito, sia di quanto collegato agli stazionamenti ove si registreranno grandi numeri di persone (cittadella militare, campi di attendamento, aree espositive) per le quali occorrono specifiche previsioni sul fronte della safety. In considerazione dell’enorme flusso che si riverserà nell’area riminese e delle esigenze legate alla sicurezza intesa nel senso più ampio del termine, saranno attuate anche alcune precise limitazioni, come ad esempio la totale interdizione della cosiddetta zona rossa a qualunque mezzo nella giornata di domenica 8 maggio e la chiusura di tutte le scuole cittadine nella giornata di sabato 7 maggio.