Dopo le accuse infondate le penne nere lanciano l'allarme: "Alpini attenti alle provocazioni"

A un anno dall'adunata di Rimini gli Alpini sono pronti ad invadere pacificamente Udine per l'appuntamento tradizionale delle penne nere ma, alla luce di quanto accaduto lo scorso anno, tra le migliaia di partecipanti stanno iniziando a girare messaggi nelle chat per evitare le polemiche scoppiate nel 2022. Gli echi di quanto accaduto in Riviera, le accuse di molestie sessuali avanzate dall’associazione “Non una di meno” che hanno turbato la festa e poi rivelatesi infondate al punto che l’Ana dopo tutte le verifiche del caso ha firmato decine di querele per diffamazione e per difendere il buon nome dell’intero corpo, non si sono ancora spenti e i partecipanti mettono le mani avanti lanciando un'allerta nelle chat dei vari gruppi. “Non cedete alle provocazioni, avranno complici che filmeranno per aver prove valide sulle molestie solo per farsi pubblicità”. Questo il tenore del tam tam che sta circolando nei canali non ufficiali dell'adunata in quanto c'è il forte timore che qualcuno possa creare ad arte altri casi per mettere in difficoltà gli alpini in una città simbolo per le penne nere il prossimo fine settimana. Il consiglio è quello di mantenere alta l'attenzione per evitare di evitare di cadere nelle trappole che qualche fantomatico gruppo femminista potrebbe tendere agli Alpini il prossimo fine settimana.