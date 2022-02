Arriva l'Alpino Pass, sconti e promozioni per i turisti nel fine settimana dell'Adunata Nazionale

Rimini ha voglia di ripartire. E dopo due rinvii, il 2022 sarà l’anno dell’Adunata Nazionale degli Alpini. Nell’attesa di poter ospitare i tanti iscritti, appassionati e turisti, il portale di Visit Rimini ha coniato l’Alpino Pass, si tratta di una promozione che potrà dare ai visitatori una lunga serie di benefit. Un vero e proprio pacchetto turistico a misura di alpino che prevede convenzioni e sconti. Con il progetto di marketing avviato: tre notti in hotel 3 stelle a partire da 38 euro a notte; due lettini in spiaggia al prezzo di uno (presso gli stabilimenti convenzionati); ingresso gratuito al museo della Città; ingresso gratuito alla Domus del Chirurgo; ingresso scontato ai parchi divertimento Italia in Miniatura, Oltremare, Le Navi; la Rimini Style Card per sconti nei negozi convenzionati e assistenza 7 giorni su 7.

VisitRimini, la Destination Management Company ufficiale della Città di Rimini, è l’agenzia di prenotazione ufficiale della 93ª Adunata Nazionale degli Alpini. Solo prenotando l’hotel o il campeggio con VisitRimini, i partecipanti potranno ottenere tutti i vantaggi dell’Alpino Pass.

L’evento, che prenderà avvio giovedì 5 maggio, vedrà il momento più rilevante domenica 8, con la sfilata per le strade di Rimini. Uno spettacolo ufficiale, altamente coreografico ed emozionante, che coinvolgerà anche il pubblico.

Alla sfilata, che dura tutta la giornata, partecipano solo gli iscritti all’Associazione Nazionale Alpini, che vengono divisi per Sezioni Ana di appartenenza (i primi a sfilare sono gli alpini delle Sezioni all’estero, ultimi quelli della Sezione ospitante) e accompagnati da numerose bande e fanfare. Le uniche altre persone che possono partecipare alla sfilata sono le autorità politiche locali e nazionali che prendono parte all’evento. Il pubblico potrà vedere la sfilata dai lati del percorso o dalle tribune.