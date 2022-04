Gli Alpini "invadono" la Riviera: il 95% degli hotel aperti per un tutto esaurito. Sfilata al via dai bagni 89-114

Ora è conto alla rovescia. C’è il programma. Ci sono i numeri, con tutte le previsioni legate agli arrivi. L’edizione numero 93 dell’Adunata Nazionale degli Alpini scalda i motori. Si è svolta a palazzo Garampi la presentazione dell’evento dell’anno. Subito i numeri: almeno 450 mila presenze attese, 80 mila alpini pronti a sfilare domenica 8 maggio, arrivo in riva all’Adriatico di 110 sezioni dall’Italia e dall’estero, 140 i cori e le fanfare pronte a esibirsi. Ora si entra nella volata finale. Per il sindaco Jamil Sadegholvaad “dopo due anni d’attesa, l’Adunata sarà l’avvio per una stagione estiva 2022 straordinaria”.

Verso il tutto esaurito

E’ la giornata degli annunci. Si definisce la logistica e i dettagli organizzativi. Il comitato promotore svela dove saranno gli 11 attendamenti. Area Parcheggio ex Mercato Ortofrutticolo; Area ex sede Enel via Destra del Porto; area parcheggio via Chiabrera; Area privata via Siracusa - R. Margherita; Area parcheggio via Marconi (zona Poste); Area campo agricolo via Popilia/via Luigi Zangheri; Area ex fonderia via Sinistra del Porto; Area a verde ex colonia ENEL Marebello; Area parcheggio via Ugo Bassi; Area parcheggio via Fantoni. Sinora si sono prenotati per raggiungere Rimini circa 400 pullman, la maggior parte dei quali arriverà tra sabato e domenica. Sono stati individuati 4 hub di “scarico dei passeggeri” nelle zone di: Rimini nord (hub bus via Italia); Rimini nord (hub bus terminal Liceo Serpieri Viserba via Sacramora); Rimini sud (hub bus Fronte Gross Rimini, accesso via Coriano); Riccione (hub bus teminal sciola via Parigi). Dopo lo scarico dei passeggeri, i mezzi saranno parcheggiati in aree esterne (Fiera, area esterna ex Industrie Valentini, parcheggio Gross, parcheggio aeroporto Fellini).

Se gli attendamenti sono tutti esauriti, vanno a gonfie vele anche le prenotazioni alberghiere. Come spiega Valeria Guarisco, destination manager di Visit Rimini: “Gli hotel che riapriranno a Rimini, spinti dall’entusiasmo dell’Adunata, sono il 95%. Prevediamo il tutto esaurito negli hotel di Rimini, e registriamo continue riaperture di strutture che in un primo momento pensavano di restare chiuse. Molti gruppi sono già stati dislocali in altre città della Riviera e c’è grande richiesta anche per visite a musei e luoghi della cultura. Oltre che naturalmente sulla partenza dei servizi in spiaggia”.

Le aree dell’evento

L’evento coinvolgerà tutto l’ambito urbano del Comune di Rimini. Nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio saranno svolti eventi di spettacolo ed espositivi nelle seguenti aree. Piazza sull’Acqua, Parco XXV Aprile e parcheggio Tiberio: qui verranno allestite singole aree espositive per le eccellenze del territorio. Sono visitabili le strutture dell'Ospedale da campo e il Campo scuola per giovani. Inoltre è installato il campo di Protezione Civile. Area Stadio Romeo Neri: qui si svolgeranno eventi istituzionali e sportivi con il pubblico presente sugli spalti della struttura. Area Piazzale Fellini, Giardini e Lungomare Tintori: qui verrà realizzata la Cittadella militare (parco Fellini) e la zona espositiva degli sponsor e l’area food (area rotonda Federico Fellini e lungomare Tintori). Area Piazza Malatesta: qui verrà realizzata la Cittadella storica con una esposizione di mezzi ed attrezzature militari d’epoca. Durante i giorni dell’Adunata sulle pareti esterne del teatro Galli, di Castel Sismondo e sul ledwall del Palazzo del Fulgor saranno proiettate fotografie e filmati relativi ai 150 anni della costituzione del corpo degli Alpini e di 103 anni di costituzione dell'Ana.

Dettagli della sfilata

Come noto, l’adunata riminese vedrà il clou domenica 8 maggio con la partecipazione alla sfilata finale di circa 80mila alpini, tra i circa 340mila iscritti all’Ana, suddivisi in 110 sezioni, di cui 80 in Italia e 30 all’estero. Il passaggio della sfilata può durare tra le 10 e le 12 ore, la maggior parte delle sezioni sfila preceduta da una banda o da una o più fanfare: in sfilata le formazioni musicali saranno non meno di ottanta. Con le rispettive Sezioni sfilano anche i Cori alpini, che saranno una sessantina. L’ammassamento sarà al parco Murri, con partenza che va dai bagni 114 all’89, coinvolta la zona di via Catania e Rimembranze. La sfilata proseguirà fino a piazzale Marvelli, mentre la tribuna d’onore sarà posizionata all’altezza del bagno 72. Lo scioglimento sarà nelle vie limitrofe, a partire da via Tripoli.

Città in festa

“L’Adunata Nazionale – dichiara Sebastiano Favero, Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini - è l’evento che meglio simboleggia lo spirito e l’essenza dell’Associazione Nazionale Alpini. Le penne nere accorrono a centinaia di migliaia, da ogni parte del pianeta, coi loro famigliari e amici, per dare vita a un incontro unico al mondo, in cui affiancano agli aspetti festosi al piacere di stare insieme e l’orgoglio di testimoniare i loro valori di pace, solidarietà e fratellanza, valori che li animano da oltre un secolo. La pacifica invasione delle penne nere è un abbraccio alla città che li ospita, nel rispetto e nel godimento delle sue caratteristiche: è intenso e costruttivo e lascia sempre un ricordo eccellente in quanti hanno avuto la fortuna di viverlo. A Rimini e San Marino siamo certi che questi aspetti saranno ancor più accentuati dalla tradizionale predisposizione all’accoglienza della gente romagnola. Buona adunata a tutti, quindi. Viva l’Italia, viva Rimini e San Marino e viva gli Alpini”.