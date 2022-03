Adunata Nazionale, gli alpini al lavoro per allestire un mega campo base da 5mila metri quadrati

In questi giorni i volontari dell’Ana Regione Emilia Romagna stanno montando il campo base in via Marecchiese a Rimini dal quale partiranno tutte le attività che, da qui a fine aprile, permetteranno di allestire i “campi accoglienza” dell’Adunata nazionale.

Si tratta di un’area di 5mila metri quadri che è stata ripulita dai volontari, tagliando alberi morti ed estirpando rovi e sterpaglie, in cui verranno posizionati container e moduli abitativi, cucine da campo per la sussistenza dei volontari, tende, attrezzature e altro materiale necessario per allestire i campi. A questa attività, fondamentale per l’organizzazione dell’Adunata, partecipano un centinaio di volontari specializzati che si occuperanno anche di predisporre gli allacciamenti, in modo da garantire l’autonomia del campo base.