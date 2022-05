Il lungomare Tintori trasformato in un enorme food village, prossimo alla chiusura il parcheggio Tiberio

Viabilità in evoluzione lungo le strade di Rimini in vista dei preparativi per l’Adunata Nazionale degli Alpini. Dopo la completa chiusura dallo scorso 26 aprile del Lungomare Tintori, a partire da martedì 3 maggio sarà interdetto al traffico anche il parcheggio Tiberio. All'altezza del bagno 72 hanno invece fatto capolino i tir con il materiale per la costruzione di quella che sarà la tribuna d'onore lungo il tratto della sfilata.

Il Lungomare Tintori sta sempre più assumendo l’immagine di un grande villaggio. E’ stato un 1° maggio di lavori e preparativi. Dalla rotonda di piazzale Fellini fino alla Darsena è un continuo via vai di camion e operai. Tutto il tratto di lungomare è interessato dalla costruzione di un’enorme di area food. Con box dove sarà servito da mangiare alle centinaia di migliaia di Alpini in arrivo da ogni parte d’Italia. Arrositicini, grigliata, panini, è una lunga scia di gazebo ognuno con una specialità diversa in attesa dell’avvio della festa.

Le prime modifiche alla viabilità hanno visto da mercoledì 20 aprile interdetto alla sosta il Parcheggio di via Fantoni (area Palacongressi di Rimini), seguito dai Parcheggi di via Chiabrera e di via Marconi (zona Poste) a Miramare, che sono chiusi da domenica 24 aprile.

Dal 26 aprile e per tutto il tempo della manifestazione, è completamente interdetto al traffico anche il Lungomare Tintori, dal porto alla rotonda del Grand Hotel. In piazzale Fellini sarà infatti allestito il Villaggio degli Alpini con le aree della grande ristorazione, aperte al pubblico da giovedì 5 a sabato 7 maggio con orario 9-24, e domenica 8 maggio con orario 9-20. Qui saranno presenti anche stand commerciali con i Partner dell’Adunata.

Da martedì 3 maggio il Parcheggio Tiberio, essendo in un’area di attendamento e di eventi, non sarà accessibile per la sosta fino al giorno 13 maggio.

Nella giornata del 6 maggio, in occasione della sfilata delle Bandiere di Guerra, le sedi stradali sul percorso che interessa via Silvio Pellico, via Tripoli (fino alla rotonda), via XX Settembre 1821), Arco d’Augusto e il Corso fino Piazza Cavour, verranno interdette temporaneamente al traffico di auto, moto e cicli per il tempo necessario al passaggio della sfilata.

Inoltre, in previsione della sfilata di domenica 8 maggio, in alcune zone della zona rossa verrà istituito il divieto di sosta e saranno possibili eventuali ulteriori chiusure al traffico, già a partire da sabato 7 maggio.

Nella giornata di sabato 7 maggio è prevista la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.