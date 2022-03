Adunata Nazionale, svelato il programma con l'ordine della sfilata. Camper e tende, piazzole esaurite

Dopo il summit con la Prefettura, il comitato organizzatore dell’Adunata Nazionale degli Alpini entra nel clou dei preparativi. In attesa del programma definitivo e della mappa, nelle scorse ore è uscito l’ordine di sfilamento in vista di domenica 8 maggio. Una scaletta relativa alla sfilata sempre molto attesa tra gli Alpini. C’è anche l’orario di apertura: la sfilata con la prima Fanfara Militare aprirà la giornata alle 9. Nel frattempo prosegue il grande interesse di sezioni e appassionati. Il sito dell’Adunata Nazionale ha già chiuso le prenotazioni per agli attendamenti, ovvero le piazzole disponibili per tende e camper. “Le dieci aree che abbiamo messo a disposizione – conferma il presidente della sezione Bolognese-Romagnola Roberto Gnudi -, sono già andate tutte esaurite. C’è la squadra dedicata alla logistica che sta lavorando per suddividere le varie regioni nelle piazzole prenotate”.

L’ordine della sfilata

Dopo l’apertura della Prima Fanfara Militare, sarà il turno dei seguenti reparti: alpini di formazione con Bandiera, militari Repubblica San Marino, gruppi ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine in servizio e della Repubblica di San Marino, gonfalone Regione Emilia Romagna, gonfalone città di Rimini, stendardo Repubblica San Marino, altri gonfaloni, stendardo Istituto Nastro Azzurro, stendardo Unirr. E a seguire: labari associazioni d’Arma italiani e della Repubblica di San Marino, rappresentanza Croce Nera con fanfara, rappresentanza Crocerossine, seconda fanfara militare, labaro dell’Associazione Nazionale Alpini con Cdn, Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzi, atleti paralimpici alpini. Infine: premio fedeltà alla montagna e striscione Alpiniadi, equipaggio Nave Alpino, operazione Albatros Ultima con alpini di leva, Ifms con Fanfara Militare della Repubblica di San Marino, centro coordinamento interventi Operativo, ospedale da campo Ana e Squadra Sanitaria.

Le sezioni all’estero

Il secondo settore partirà attorno alle 9,40. Con gli Alpini di Zara, Fiume e Pola. A seguire le sezioni in arrivo dall’esterno: Sud Africa, Argentina, Australia, Brasile, Canada, New York, Cile, Uruguay, Belgio, Lussemburgo, Gran Bretagna, Nordica, Germania, Danubiana, Mitteleuropea, Svizzera, Francia.

Terzo settore: Protezione Civile 4º Rgpt. Centro, Sud, Isole: Sicilia, Napoli-Campania-Calabria, Bari, Puglia, Basilicata, Molise, Latina, Roma, Abruzzi, Massa Carrara-Alpi Apuane, Pisa-Lucca-Livorno, Firenze, Marche, Sardegna.

Quarto settore: Protezione Civile 1º Rgpt. Valle D’Aosta: Aosta. Liguria: Imperia, Savona, Genova, La Spezia. Piemonte: Cuneo, Val Susa, Saluzzo, Pinerolo, Ceva, Mondovì, Domodossola, Torino, Ivrea, Intra, Omegna, Biella, Vercelli, Valsesiana, Acqui Terme, Casale Monferrato, Asti, Novara, Alessandria.

Quinto settore atteso con partenza attorno alle 14,20. Protezione Civile 3º Rgpt. Friuli Venezia Giulia: Carnica, Gemona, Cividale, Trieste, Gorizia, Udine, Palmanova, Pordenone. Trentino Alto Adige: Bolzano e Trento. Veneto: Cadore, Belluno, Feltre, Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, Treviso, Asiago, Valdagno, Marostica, Bassano del Grappa, Vicenza “Monte Pasubio”, Venezia, Padova, Verona, Alpini Paracadutisti.

Sesto settore non prima delle 17,30. Protezione Civile 2° Rgpt. Lombardia: Valtellinese, Colico, Luino, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Monza, Milano, Pavia, Brescia, Vallecamonica, Salò, Cremona–Mantova. Emilia Romagna: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena.

Settimo settore non prima delle 20,30. Sezione Bolognese–Romagnola. Gonfalone Città di Udine. Vessillo Sezione di Udine con striscione “Arrivederci a Udine”. Gruppo di 148 bandiere a ricordo degli anni del Corpo degli Alpini. Rappresentanza del Servizio d’Ordine Nazionale.