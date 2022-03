Adunata Nazionale, c'è il programma della quattro giorni. Bandiere al teatro Galli, 33 fanfare allo stadio

Mentre continuano a crescere le prenotazioni, con attendamenti e campeggi che procedono verso il tutto esaurito, la macchina organizzativa dell’Adunata Nazionale degli Alpini prosegue il suo percorso. Dopo aver annunciato l’ordine di sfilamento, la scaletta sempre super attesa dalle varie sezioni di tutta Italia, ora è pubblicato il programma della quattro giorni. Il comitato organizzatore sottolinea che si tratta ancora di un programma di massima, non definitivo, ma l’ossatura è ormai pronta con appuntamenti e orari.

La giornata d'esordio

Come annunciato da tempo l’Adunata Nazionale 2022 si aprirà allo stadio Neri. Questi sono gli appuntamenti della giornata d’esordio (giovedì 5 maggio): dalle 13 apertura dei cancelli dello stadio al pubblico per l’inaugurazione dell’Adunata. Alle 14,30 in calendario un torneo con partite di calcio giovanili. Alle 18,30 uno tra gli eventi più attesi, ovvero il lancio dei paracadutisti e l’arrivo di una staffetta Milano-Rimini. Alle 19 l’alzabandiera e a seguire saluti delle autorità, premiazioni alle squadre di calcio e alle scolaresche, consegna da parte dell’Ana dei contributi alle associazioni locali, concerto della fanfara in chiusura.

Le bandiere al Teatro Galli

Venerdì 6 maggio sarà una giornata densa di appuntamenti. Si parte alle 9 con l’alzabandiera in piazza Cavour, a seguire in piazza Ferrari la deposizione delle corone al monumento dei Caduti. Alle 10 in piazza Malatesta inaugurazione della Cittadella storica. Alle 11 ci si sposta al Parco Fellini, per l’inaugurazione della Cittadella militare-Ana. Alle 12,30 la visita al Campo scuola, al parco 25 Aprile. Alle 18 prima sfilata dallo stadio Neri a piazza Cavour, sarà il momento dei vessilli e dei gagliardetti. Alle 19 dall’Arco d’Augusto a piazza Cavour sarà il turno delle bandiere di guerra, labaro e gonfaloni. Alle 19,30 cerimonia delle bandiere e interventi delle autorità. Si chiude con il trasferimento delle bandiere al Teatro Galli dove resteranno in esposizione.

Gli eventi a San Marino

La giornata di sabato sarà divisa tra Rimini e San Marino. Questi gli appuntamenti a San Marino: alle 9 alzabandiera in piazza della Libertà, alle 9,30 deposizione della corona. A seguire: sfilata, scoprimento targa dei volontari, incontro tra i vertici dell’Ana con le sezioni all’estero, delegazioni Ifms e militari stranieri. Alle 13 inaugurazione della mostra “La Campana dei caduti, il raduno degli Alpini a San Marino”, all’Ambasciata Italiana.

A Rimini: alle 12 lancio dei paracadutisti al parco 25 Aprile, alle 14 apertura dello stadio al pubblico, dalle 15 l’ingresso delle 33 fanfare. Seguono la messa, gli inni delle fanfare, alle 18 il saluto del sindaco e delle autorità.

La sfilata

Domenica il momento clou con la sfilata, dalle 8 l’ammassamento, alle 8,50 gli onori alle massime autorità e dalle 9 si parte, a seguire passaggio della stecca, spegnimento tripode e ammainabandiera.

Domenica 8 maggio - Tutti i dettagli della sfilata