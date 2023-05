Adunata di Udine, replica di Non una di meno: "Le molestie a Rimini ci sono state, noi non provochiamo"

Non si placa il dibattito sulle presunte molestie ai danni delle donne occorse durante la scorsa Adunata Nazionale degli Alpini, organizzata a Rimini. Non Una di Meno Rimini, Casa Madiba Network e Pride Off non ci stanno a passare per "pericolosissime vedove nere ammaliatrici" e ribattono punto su punto alla notizia, emersa nei giorni scorsi, secondo cui nelle chat non ufficiali degli Alpini impegnati all'adunata di Udine circolino messaggi per "stare attenti alle provocazioni". Il messaggio sarebbe quello di evitare le polemiche scoppiate nel 2022 dopo l'appuntamento di Rimini. Per Autodifesa Transfemminista, infatti, "si torna a parlare in maniera errata delle violenze sessuali e delle molestie" e che a causa degli articoli di stampa "si è creato un clima poco sereno, che ha impedito a molte persone di denunciare alle autorità quanto subìto". Le tre associazioni, all'indomani dell'adunata di Rimini, avevano raccolto diverse segnalazioni di comportamenti non consoni creando "un archivio della memoria visionabile all'indirizzo oltreladunata.it".

A un anno di distanza, inoltre, Autodifesa Transfemminista si chiede "che tipo di formazione abbiano fatto gli Alpini nel loro progetto contro la violenza sulle donne. La nostra speranza è che per quest'anno, a Udine, si sia pensato a un piano per la safety e security che tenga conto anche delle questioni di genere, con una formazione specifica per gli addetti alla sicurezza. Misure e attenzioni che andrebbero adottate per ogni grande evento. Per il resto, siamo sicure che i collettivi femministi e le associazioni del territorio sapranno mettere in campo tutti gli strumenti a loro disposizione per aiutare chi dovesse rivolgersi a loro perché vittima di un episodio di violenza o di molestia sessuale, nonché per ritagliarsi degli spazi sicuri in città affinché una socialità libera dal machismo e basata sul consenso non venga meno nei giorni dell’Adunata".

Nella nota il gruppo aggiunge: "Se queste chat di cui si parla nell’articolo esistono a noi interessa poco, perché sono visibilmente ridicole. Ci chiediamo però che tipo di formazione abbiano fatto gli Alpini nel loro tanto sbandierato progetto contro la violenza sulle donne, se si rivelano “turbati” dalle testimonianze da noi raccolte e dai comunicati diramati. Ci chiediamo se l’Associazione Nazionale Alpini si prenda mai delle responsabilità, dato che le violenze erano “colpa di infiltrati che hanno comprato un cappello da alpino” o semplici “goliardate”, e queste chat solo “messaggi che gli alpini si scambiano tra di loro”, ma nulla di ufficiale. Ci chiediamo se il mondo vada davvero alla rovescia, laddove siano degli uomini maturi a dover stare attenti a pericolosissime vedove nere ammaliatrici e non le sedicenni a doversi guardare da sessantenni che dicono loro sconcezze".