Aeronautica, alla figura dell’aviere leontino Pietro Cardelli viene intitolata una via della città

In occasione del primo centenario della nascita dell’Aeronautica Militare Italiana e del primo centenario di fondazione dell’Istituto del “Nastro Azzurro fra combattenti Decorati al Valor Militare” l’Amministrazione comunale di San Leo ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Faleristica e lo stesso Istituto del Nastro Azzurro diversi eventi durante tutto il 2023. Tra questi, il 4 giugno sarà ricordata la figura dell’aviere leontino Pietro Cardelli, pluridecorato al Valor Militare, due croci al merito e una promozione al merito di guerra, dedicandogli una via all’interno della Città.

La cerimonia pubblica inizierà alle 10.30 al Teatro Mediceo con i saluti delle autorità e un ricordo della figura del colonnello Pietro Cardelli a cura del Colonnello Mauro Bloise. Seguirà la consegna a cura dell’Associazione Kairòs di onorificenze belliche rilasciate dal Ministero della Difesa alla memoria di ex combattenti della seconda guerra mondiale, rientrante nel progetto “Conoscenza e riconoscenza, viaggio tra i Valori e i Simboli della Repubblica 23” patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna. Il rilascio di queste onorificenze da parte degli Uffici Documentali militari è il risultato di complesse attività d’archivio ed anche delle intense relazioni con le famiglie degli ex combattenti che hanno raccontato all’Associazione aneddoti, storie con lettere, fotografie, piccoli cimeli appartenuti ai loro cari.

Saranno insigniti

- Sergente Capo “Segnalatore” di marina Colombo Egidio nato a Como il 26 aprile 1912, Medaglia Commemorativa per il periodo bellico 1940/43 e Medaglia Commemorativa per la guerra di Liberazione (istituite con D.P.R. 6 maggio 1959 n. 399). Il sindaco Leonardo Bindi consegnerà le onorificenze al figlio Adriano e alla nipote Beatriz.

-Artigliere Angelini Aldino nato a Pennabilli il 12 ottobre 1910. Medaglia Commemorativa periodo bellico 1940/43 e Medaglia Commemorativa 1943/1945 guerra di Liberazione e Distintivo di merito dei volontari della Libertà. Il Colonnello Massimo Pinchi, segretario dell’Associazione Artiglieri di Rimini, consegnerà le onorificenze a Elios Angelini e famiglia.

-Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri Violano Vincenzo nato a Castelvetere sul Calore (AV) il 1 aprile 1921. Medaglia Commemorativa periodo bellico 1940/43. Ritira la medaglia il Capitano dei Carabinieri in quiescenza Violano Giuseppe e famiglia. Consegnerà la medaglia il Capitano Carmelo Carraffa.

Alle 11.30 seguirà il corteo con deposizione di una corona d’alloro al Monumento di tutti i Caduti leontini. Alle 12 inaugurazione della via Pietro Cardelli con benedizione di d. Giuliano Boschetti, mentre sorvolano la Città due aerei d’epoca a ricordo del centenario.