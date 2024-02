Aeroporti, nell'Italia dei record il Fellini cresce ma a rilento. Aumentare i voli ora è una priorità

Mentre gli aeroporti italiani fanno registrare nel 2023 un nuovo record storico, toccata per la prima volta la somma complessiva di 197,2 milioni di passeggeri, abbattendo anche il precedente primato del 2019 pre-Covid, l’aeroporto Federico Fellini continua a scontare una serie di fattori che gli consentono di spiccare il volo solo parzialmente. La crescita c’è, lo scalo migliora rispetto l’anno precedente, ma rispetto ai dati nazionali quello di Rimini è un aeroporto che va più lentamente: a incidere sullo scenario è sicuramente il mancato arrivo di voli e turisti dalla Russia, che per la Riviera era un mercato estero di riferimento. Ma nei giorni in cui Ryanair annuncia nuove rotte estive dall’aeroporto di Trieste, anche la difficoltà ad aggiungere più aerei ampliando il ventaglio di destinazioni. A tal proposito, proprio durante gli scorsi giorni, i vertici di Airiminum, la società che ha in gestione lo scalo Fellini, è stata a Dublino per fare il punto con la compagnia low cost. Le priorità restano Germania e Gran Bretagna, ma a lungo termine anche Belgio, Olanda e Francia.

I numeri

Secondo i dati pubblicati da Assaeroporti il 2023 del Fellini si è chiuso con un totale di 281.864 passeggeri, che significano un circa +67 mila rispetto al 2022 quando in uscita dal Covid l’aeroporto di Rimini-San Marino aveva chiuso con 214 mila passeggeri. Il gap rispetto al 2019 resta però notevole, in quell’anno si erano visti circolare ben 392 mila passeggeri. Per quanto concerne i movimenti di aerei il 2023 chiude a quota 3.657. Per quanto riguarda il mese di dicembre 2023 che ha chiuso i battenti, i passeggeri su Rimini sono stati 7.237, un dato decisamente a rilento rispetto ai volumi estivi, sorretto soprattutto dall’estensione nel periodo invernale del volo Ryanair diretto a Cagliari.

Lo scenario nazionale

Ma gli aeroporti stanno vivendo, letteralmente, un periodo d’oro. Se la fase di ripresa post-Covid aveva visto il ruolo centrale del mercato domestico, il 2023 ha segnato il pieno recupero del segmento internazionale, la parte più qualificante del traffico aereo, che raggiunge i 128 milioni di passeggeri, lo 0,1% in più sul 2019. Un leggero gap rispetto ai livelli pre-Covid si riscontra invece per i movimenti aerei, che nel 2023 sono stati inferiori del 2,6% sul 2019, attestandosi a 1.601.059 unità. Più passeggeri e meno aerei che, quindi, viaggiano con un load factor maggiore, comportando benefici anche in termini ambientali.

Secondo i dati elaborati da Assaeroporti, tra i primi 10 aeroporti italiani per numero di passeggeri nel 2023, si posizionano gli scali di: Roma Fiumicino con 40,5 milioni, Milano Malpensa con 26,1 milioni, Bergamo con 16 milioni, Napoli con 12,4 milioni, Venezia con 11,3 milioni, Catania con 10,7 milioni, Bologna con 10 milioni, Milano Linate con 9,4 milioni, Palermo con 8,1 e Bari con 6,5 milioni.

