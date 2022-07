La Ryanair è pronta a raddoppiare in Romagna: dopo Rimini, punta anche sul Ridolfi di Forlì

Pare stringersi sempre di più il rapporto di collaborazione tra l'aeroporto Ridolfi di Forlì e la compagnia aerea Ryanair. Nelle ultime settimane i contatti tra i dirigenti dello scalo forlivese e quelli della grande compagnia aerea low-cost si sono fatti sempre più serrati e a quanto sembra le trattative sarebbero in fase avanzata per far giungere a Forlì la compagnia irlandese. Sulla natura della collaborazione ancora massimo riserbo, così come sulle possibili tratte servite al Ridolfi da Ryanair, che è presente anche nei vicini scali di Rimini e soprattutto Bologna.

L'ultimo rapporto tra la compagnia irlandese e l'aeroporto di Forlì risale ad una burrascosa estate del 2008 quando Ryanair annunciò il matrimonio con la città in una conferenza stampa, salvo poi cancellare gli accordi un paio di giorni dopo, decidendo di spostare tutta la partita sull'aeroporto di Bologna. Attualmente i voli serviti da Ryanair in Romagna, dall'aeroporto Fellini di Rimini, sono: Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Londra, Palermo, Varsavia, Vienna. Decine e decine i voli, in tutta Europa, serviti invece dall'aeroporto Marconi di Bologna.

La nuova tratta al Ridolfi

Nel frattempo continua a pieno ritmo l'attività del Ridolfi. È atterrato giovedì mattina ad Alghero il primo volo del nuovo collegamento fra l'aeroporto del nord oves Sardegna e Forlì. La nuova tratta, operata dalla compagnia AeroItalia, rimarrà attiva per tutta la stagione estiva con 2 frequenze a settimana. Il giovedì il primo volo deccola da Forlì alle 7, con arrivo ad Alghero alle ore 8:20 e ripartenza per lo scalo romagnolo alle ore 9, con atterraggio alle ore 10:10. AeroItalia, compagnia aerea Italiana nata nel 2022, ha scelto l'aeroporto di Alghero per lo start up delle sue operazioni. Il volo diretto da Forlì, prima base operativa del vettore, contribuisce ad ampliare il network dall'aeroporto di Alghero ed in particolare le opportunità di viaggio nazionali.