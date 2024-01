Sono ore importanti per avviare possibili nuove collaborazioni con Ryanair. E’ infatti in programma in questi giorni una trasferta al quartier generale della compagnia aerea low cost irlandese, a Dublino, da parte dei vertici di Airiminum, la società che ha in gestione lo scalo Federico Fellini di Rimini-San Marino. L’amministratore delegato Leonardo Corbucci e il suo staff sono attesi in Irlanda nelle giornate di lunedì e martedì (22 e 23 gennaio). L’obiettivo della trasferta è quello di confermare il piano voli in vista della nuova stagione estiva, ma anche di stringere accordi per incrementarli.

Il sogno è quello di strappare qualche nuova rotta per il 2024 e sicuramente per il 2025. In particolare l’aeroporto di Rimini, e questo è chiaramente emerso anche durante un recente summit con gli albergatori, vuole al più presto tornare a collegarsi con la Germania, paese che ha regalato molte soddisfazioni in chiave di presenze turistiche durante la scorsa estate. Collegamenti aerei, oltre che quelli ferroviari, sarebbero una vera manna dal cielo: gli obiettivi sono quelli noti, ovvero voli con gli aeroporti di Colonia e Francoforte . Visto anche i recenti studi pubblicati, aggiungere a Londra altri aeroporti dalla Gran Bretagna potrebbe essere il passo successivo.

Non è un segreto che la partnership tra lo scalo riminese e la compagnia low cost è destinato a crescere. Il progetto era stato presentato, con gli obiettivi strategici, lo scorso febbraio durante la Bit di Milano. In quell’occasione Mauro Bolla, country manager di Ryanair in Italia aveva dichiarato: “Mentre celebriamo il 25° anniversario da quando abbiamo iniziato le operazioni a Rimini, Ryanair rimane impegnata a portare ulteriore crescita nella regione e siamo lieti di annunciare il nostro nuovo e più grande programma Estivo per Rimini”. Dai dati era emerso che nella scorsa stagione (2023/2024) aeroporto e compagnia aerea si ponevano l’obiettivo di vendere 300 mila biglietti. Che per quest’anno dovranno salire a 346 mila. Poi per gli anni successivi: 400 mila nel 2025/2026, 442 mila nel 2026/2027 e 471 mila nel 2027/2028.