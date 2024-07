Dopo le 23 a Rimini non si atterra, voli dirottati a Bologna. "Garantire subito gli straordinari ai controllori"

Occorre correre, verso una soluzione, per consentire agli aerei di poter atterrare all’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino, anche nella fascia oraria successiva alle 23. In questa prima parte d’estate si sono verificati tre episodi che hanno fatto accendere i riflettori sullo scalo riminese: i voli low cost di Ryanair partiti da Londra, Budapest e Praga hanno dovuto dirottare all’ultimo, per atterrare al Marconi di Bologna anziché a Rimini. Il motivo? Si era accumulato un ritardo e l’aeroporto di Rimini ha i controllori di volo in servizio nella fascia oraria 7-23, dopo non si atterra più. Il Marconi di Bologna invece prevede il servizio h24, ecco così spiegato il cambio del piano di volo. Un disagio non indifferente: anche perché i biglietti aerei sono acquistati da turisti che non vedono l’ora di raggiungere alberghi e spiagge. Invece si ritrovano a dover affrontare anche il viaggio in bus da Bologna a Rimini, oltre a tutti gli altri disguidi per gli scali. Ed è un guaio anche per chi si deve imbarcare sul volo di ritorno: l'aereo dopo quell'orario, in caso di ritardo, non c'è e i passeggeri vanno dirottati in altri aeroporti, addirittura è capitato di cercare aerei fino a Pisa, Bergamo e Bari. Un pessimo biglietto da visita.

Durante le scorse ore sia il sindaco Jamil Sadegholvaad sia il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello hanno raggiunto il vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami per chiedere una soluzione. Mentre non passerà di certo la linea di uno scalo riminese aperto h24, ci sarebbe però margine per implementare gli orari di straordinario dei controllori di volo. Quantomeno allungando il servizio di un’ora o un’ora e mezza, che è la fascia in cui si registra il ritardo e il conseguente inevitabile dirottamento. “L’aeroporto di Rimini, come quello di Forlì, ha un servizio di assistenza al volo garantito da Enav, come provider nazionale, h16, cioè dalle 7 di mattina alle 23 di sera con due turni di 8 ore. L’Aeroporto di Bologna ha un servizio di tipo h24 con tre turni da 8 ore – a spiegare quanto accade nei dettagli è il coordinatore di Fratelli d’Italia Nicola Marcello -. Le compagnie low cost, come quelle che servono il nostro aeroporto prevalentemente, tendono a volare dai grandi scali Nazionali ed Internazionali soprattutto nelle ore “più estreme” poiché nelle ore centrali i costi aeroportuali sono maggiori. Per tale motivo, può capitare, che specie nei periodi di maggior traffico, come in estate, per sovraffollamento da dove partono o per mutate condizioni meteo, possono sforare sia pur di poco le ore 23 all’arrivo”.

Da indagini compiute a livello degli Enti interessati e presso Enav si è appreso che l’80 per cento degli sforamenti rientra sotto i 60 minuti. Ulteriori indagini hanno fatto appurare che c’è in tutta Italia carenza di “personale Enav” e quindi un turno h24 presso l’Aeroporto di Rimini al momento è impossibile da coprire pur volendosi accollare le spese il Ministero.

Nicola Marcello assicura che al ministero si sta lavorando in cerca di una soluzione: “Sul tema si sta già impegnando il vice ministro Bignami, che ringrazio infinitamente per l’attenzione che mi ha dedicato, ritengo che la soluzione più immediata possa essere quella di un impegno di Enav a prolungare o anticipare l’assistenza al traffico aereo di almeno un’ora in eccezionale servizio di straordinario dei suoi controllori di volo. In conclusione voglio ricordare che fino al 2009, Rimini che era un Aeroporto Militare aperto al traffico Civile e la tale problematica dell’assistenza al volo non sussisteva in quanto i “militari” garantivano a costo zero per la società di gestione aeroportuale (Aeradria) il servizio di traffico aereo, le spese aeroportuali di pista, di luce ed acqua. A tutti gli amici, ex Pci, Ds, Pd ed “ai loro amici” che tante volte hanno manifestato davanti l’Aeroporto di Miramare per mandare via l’Aeronautica, voglio dire che hanno commesso un grave errore per non dire altro”.