Tempo di bilanci per l'aeroporto, il 2022 chiude con 214 mila passeggeri. Ryanair prima compagnia

Per l’aeroporto Federico Fellini di Rimini-San Marino è tempo di bilanci. Ci sono i dati definitivi relativi all’anno 2022: lo scalo chiude con un totale di 214.613 passeggeri e 716 voli operati. Il dato è sicuramente incoraggiante rispetto al 2021: il Fellini chiude con un +230%, nel 2021 i passeggeri erano stati appena 64.172 complice la pandemia. Il dato rispetto al 2019 pre-Covid è ancora in ritardo: si registravano 392.149 passeggeri (-46%). In questo caso incidono soprattutto gli scenari generati dalla guerra in Ucraina, con l’azzeramento di voli e turisti provenienti dalla Russia. Il dato finale del 2022 ha visto la stagione al via dal 28 marzo, visto che nel periodo dal 12 gennaio al 21 marzo l’aeroporto era rimasto chiuso per lo svolgimento di alcuni lavori ai terminal e alla pista.

La compagnia aerea più presente al Fellini si conferma Ryanair. Ha visto 143.771 passeggeri (pesa per il 67,8%) con 459 voli, a cui vanno aggiunti i voli extra Schengen operati con direzione Londra che hanno garantito ulteriori 11.215 passeggeri. Le rotte con maggiore numero di traffico passeggeri sono state Budapest (42.276), Varsavia (28.713) e Palermo (20.284). La seconda compagnia aerea si conferma Wizzair con 36.053 passeggeri (pesa per il 17%) con 98 voli operati. Tirana fa registrare 28.824 passeggeri e il volo per Bucarest 7.229.

Divisi per paesi: la maggiore movimentazione di passeggeri vede coinvolta la Polonia (42.961), a seguire Ungheria (42.276) e infine i voli nazionali in Italia (36.969). Al quarto posto l’Albania con 32.104 passeggeri, seguita dalla Lituana (12.042).

Il 2023 rappresenterà per l’aeroporto Fellini una sfida importante. Il sindaco Jamils Sadegholvaad nel suo intervento di fine anno ha spiegato come lo sviluppo dello scalo Rimini-San Marino sia una delle priorità per il territorio. Oltre a confermare i volo esistenti (unica defezione per il momento il Cracovia), l’obiettivo è quello di estendere le rotte: tra i mercati più gettonati sicuramente quello tedesco.