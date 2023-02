L'aeroporto Fellini sbarca alla Bit di Milano, si definisce il piano voli e la partnership con Ryanair

Turismo lento, en plein air ed ecosostenibile, questo il principale focus dell’offerta turistica 2023 che l’Emilia-Romagna presenterà alla nuova edizione di “Bit - Borsa Internazionale del Turismo”, al Quartiere Espositivo di Allianz Mico di Milano, da domenica 12 a martedì 14 febbraio. La Regione, che “archivia” un 2022 con 13.677.500 arrivi e 60.609.000 presenze, accoglierà il pubblico di visitatori e professionisti di settore allo stand di circa 380 metri quadrati coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna.

Nell’area regionale, 29 seller delle 3 Destinazioni Turistiche regionali - Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena e Visit Romagna – incontreranno buyer internazionali provenienti da Europa, Stati Uniti, Centro e Sud America e Medio Oriente, per promuovere i prodotti consolidati e le novità dell’offerta turistica regionale. Le proposte si concentreranno su Slow Tourism ed ecoturismo, sostenibilità ed esperienze open air, per abbracciare sport e wellness termale, turismo balneare, Motor Valley, Città d’Arte, Cicloturismo ed eventi sportivi di caratura internazionale, nonchè il Turismo Enogastronomico della Food Valley.

Lo stand regionale ospiterà 3 conferenze stampa che anticipano importanti progetti dei territori: lunedì 13 (ore 11) Visit Emilia presenterà l’iniziativa: “L'Emilia del Grande Fiume e dei Cammini storici. I progetti di valorizzazione Turistica del Po nel tratto emiliano e dei Cammini che attraversano l'Emilia (Via Francigena, Via Matildica del Volto Santo, Via dei Ducati)”. Nello stesso giorno, alle 15, si terrà la conferenza stampa: “Partnership strategica Ryanair- Aeroporto Internazionale Federico Fellini Rimini 2023-2028 e piano voli 2023”. Il giorno seguente, martedì 14 febbraio, alle 11, il Comune di Salsomaggiore (Pr) illustrerà alla stampa le “Iniziative per il Centenario delle Terme Berzieri ”.

La Borsa del Turismo di Milano, la fiera per eccellenza del turismo internazionale, è una vetrina fondamentale per intercettare buyer internazionali a caccia di proposte di vacanza, oltre che Intermediari del prodotto turistico, media, Pco e appassionati di viaggi. Un marketplace a supporto dell’industria turistica in Italia e nel mondo, in un contesto totalmente b2b, ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo.