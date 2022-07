La guerra "frena" gli arrivi, ma il Fellini cresce. A fine giugno 240 voli e 72 mila passeggeri

Da fine marzo l'aeroporto Federico Fellini ha visto l'arrivo e la partenza di un dato complessivo di 240 voli. Airiminum 2014, la società di gestione dell’aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, riferisce che nel corso del mese di giugno i passeggeri totali sono stati 31.895 di cui 352 di aviazione commerciale. Da inizio della stagione estiva, iniziata il 28 marzo (i primi tre mesi dell’anno l’aeroporto è stato chiuso per lavori), i passeggeri complessivi sono stati 72.169. Nel 2020 i passeggeri a fine giugno erano stati 23.552, mentre nel 2021 completamente condizionata dal Covid appena 4.322. A fine giugno 2022 si è già superato il volume totale del 2021 che era stato fortemente condizionato causa pandemia.

Divisi per destinazioni e compagnie a far la parte del leone continuano a essere i vettori di Ryanair, con un totale di 192 voli (andata e ritorno) e 55.738 persone trasportate. Per quanto riguarda le destinazioni comanda Budapest (15 mila passeggeri), seguita da Varsavia (11 mila). Ryanair raggiunge anche da Rimini gli aeroporti di Vienna (2.403 passeggeri fin qui), Cagliari (5.322), Cracovia (8.418), Kaunas (4.239) e Palermo (8.845). Getjet con destinazione Vilnius (532 passeggeri) per due voli. Luxair collega il Lussemburgo con 2.091 passeggeri. Altri charter 910 passeggeri.

Per quanto concerne le destinazioni extra Unione Europea c'è Wizzair con il collegamento con Tirana (22 voli e 8.986 passeggeri) e Ryanair con Londra (8 voli e 2.532 passeggeri).