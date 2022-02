L'aeroporto decolla con Wizz Air, debutta il Rimini-Tirana poi sarà la volta di San Pietroburgo

L’aeroporto Fellini lavora per aumentare le rotte e si moltiplicano le compagnie aeree che atterreranno allo scalo riminese. Dopo il ritorno di Ryanair con i voli per Budapest, Cracovia, Varsavia, Kaunas e da inizio giugno quelli per Londra Stansted e Vienna, ora un’altra low cost che domina i cieli europei utilizzerà lo scalo di Rimini-San Marino. Sono in arrivo i voli della Wizz Air, si parte con il Rimini-Tirana ma nei prossimo progetti c’è già anche la rotta Rimini-San Pietroburgo.

L’annuncio

Airiminum 2014, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino, comunica di aver raggiunto un nuovo importante accordo con Wizz Air festeggiando con l’annuncio della rotta Rimini-Tirana che partirà con due voli settimanali dal 14 aprile. “Il lancio di questa nuova rotta da aprile per Tirana ci consente di salutare l’arrivo al Fellini di una delle principali compagnie europee che ci rende orgogliosi e soprattutto - commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum 2014 - ci regala nuovo entusiasmo in questo particolare momento di ripartenza”.

Tour operator - Arriva Anex Group con i charter di Azur Air

E aggiunge: “Consapevoli che la crescita di un aeroporto dipende anche dallo standing delle compagnie che lo scalo è in grado di attrarre, la partnership con Wizzair è un importante passo in avanti per la crescita della connessione internazionale della Romagna con nuove e importanti destinazioni”.

La soddisfazione del sindaco

“Un’altra buona notizia per l’aeroporto Fellini - dice il sindaco Jamil Sadegholvaad - Airiminum oggi ha annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo con Wizzair, uno tra i più importanti player dei cieli in Europa, con due voli settimanali dal 14 aprile. Dopo l’avvio della collaborazione con Anex Travel Group, secondo operatore turistico al mondo per fatturato, l'accordo con Wizzair rappresenta una ulteriore opportunità di rilancio per il Fellini, ma è soprattutto un segnale che ci spinge a guardare con sempre maggiore ottimismo a questa fase di ripartenza e al ritorno sulla nostra Riviera dei viaggiatori internazionali”.