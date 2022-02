L'aeroporto chiude per rifarsi il look. Investimento milionario per ampliamento pista e terminal

Dall'ampliamento della pista alla ristrutturazione del terminal. L'aeroporto Federico Fellini chiude per rifarsi il look. Lo scalo sarà chiuso fino al 21 marzo alle attività di volo in vista del rilancio per la stagione estiva. Gli importi complessivi dei lavori ammontano a investimenti per quasi 5milioni di euro. La riapertura prevista per il 21 marzo sarà propedeutica all’avvio della stagione estiva 2022 che si avvierà ufficialmente il 27 marzo con il volo di Ryanair per Cracovia.

Ampliamento fine pista

I lavori alla pista nel dettaglio prevono l'ampliamento delle aeree di safety di fine pista in entrambe le testate ai sensi della nuova normativa europea; sarà adeguata l’area per la manovra degli aeromobili (Turnpad) nella testata 31 verso Riccione; saranno adeguati parte dei raccordi per l’entrata in pista. Inoltre verrà ripristinata la portanza strutturale ai sensi della normativa vigente di una delle piazzole di stazionamento degli aeromobili. L’importo complessivo per questo lotto di lavori infrastrutturali ammontano a circa 3,1 milioni di cui 3milioni coperti da fondi Fsc che rientrano nel plafond di finanziamento previsto dalla regione Emilia Romagna di 12 milioni a supporto del piano di sviluppo aeroportuale.

Tour operator - Al Fellini la sede direzionale di Anex Tour

Ristrutturazione area arrivi

In parallelo, si procederà ad ultimare una serie di altri lavori. Nel Terminal saranno realizzati e messi in servizio delle migliorie: nuova pavimentazione, nuovi soffitti in area arrivi e relative finiture (quelli della area partenza e land side erano stati ultimati già prima della stagione estiva 2021); adeguamento del sistema antincendio in tutta l’aerostazione; adeguamento dei box di controllo passaporti. E ancora: ultimazione della control room e sistema di telecamere esterne e interne; ammodernamento dei banchi check-in; ammodernamento sistema video per l’informativa voli e implementazione ledwall promozionali; rinnovo delle facciate del terminal sia sul fronte land side che air side; ammodernamento delle aree ristoro in air side e land side. E' prevista anche una nuova cabina elettrica per l’alimentazione del sistema di illuminazione della pista. L’importo complessivo di questi ulteriori interventi ammontano a circa 1,5 milioni di euro.

Lo sviluppo dello scalo

“L’avvio di questi lavori infrastrutturali rappresenta un primo importante step del processo di crescita dell’aeroporto - commenta l'amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci – che, oltre a rendersi in linea con la normativa europea, avviano un processo di ammodernamento dell’infrastruttura stessa che contribuiranno ad innalzare il livello qualitativo dei processi aeroportuali e quindi la soddisfazione dei passeggeri e delle compagnie che sceglieranno di volare dal Fellini".

E conclude: "Tali interventi, che rientrano nel Piano di Sviluppo aeroportuale autorizzato da Enac e supportato in

maniera fondamentale dalla Regione Emilia Romagna, hanno l’ambizioso obiettivo di rendere il nostro scalo uno strumento efficiente e moderno a disposizione di una piattaforma turistica e industriale importante come quella di Rimini e di tutta la Romagna”.