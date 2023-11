Aeroporto, Legacoop: "Si studi come, ma bisogna migliorare i collegamenti con città e San Marino"

Aeroporto Fellini, il futuro per migliorare i collegamenti continua a tenere banco. E dopo il lungo dibattito relativo all’opportunità di realizzare un maxi tapis roulant per collegare lo scalo con la stazione del Metromare di Miramare, ora interviene anche la Legacoop Romagna. “Il sistema economico-sociale riminese non può più prescindere da un adeguato completamento dei percorsi di accessibilità da e verso l’aeroporto. Serve un servizio di trasporto rapido e sicuro per raggiungere uffici e terminal, in entrata e in uscita”.

Poi in una nota congiunta Legacoop e Federcoop spiegano: “Non ci appassiona la progettazione fine a se stessa delle opere necessarie e non ci avventuriamo certamente in quel campo, dove si sono già susseguiti autorevoli interventi di professionisti, tecnici e amministratori pubblici. Legacoop Romagna, nel suo ruolo di proposta e stimolo per gli enti locali, è però convinta che i capisaldi debbano essere due: economicità dell’opera, da un lato, tempistiche certe e veloci, dall’altro”.

“La vicinanza alla Stazione di Miramare (ferroviaria e TRC) dovrebbe essere il punto di partenza su cui basare le impostazioni progettuali per disegnare un collegamento funzionale con lo scalo. Con un passo ulteriore, si dovrebbe e potrebbe anche trovare una giusta risposta al traffico turistico (e non solo) per la vicina Repubblica di San Marino. Occorre prevedere una tratta di collegamento fra Aeroporto e Repubblica di San Marino, decongestionando la Consolare, dove il traffico è talmente intenso da essere diventato un vero e proprio problema per la città” conclude la nota.