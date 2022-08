L'aeroporto nodo strategico per il rilancio del turismo. La Regione: "Destineremo risorse aggiuntive"

L'aeroporto ma non solo. La Regione Emilia-Romagna punta sul rilancio di Rimini con una pioggia di milioni che tocca anche porto e logistica. "Faremo ulteriori investimenti" sul Fellini, conferma il presidente Stefano Bonaccini a Rimini durante una conferenza stampa. Oltre ai tre per riqualificare l'infrastruttura già assegnati, si attende infatti che il governo determini la parte del Fondo di sviluppo e coesione che spetterà a viale Aldo Moro per capire quando destinare allo scalo. A questi si aggiungono i 2,3 milioni di euro per la riqualificazione della darsena e delle banchine del porto, mentre si attende da Rfi il progetto per la metropolitana di costa. Dunque, tira le somme Bonaccini, "investimenti all'altezza di quello che Rimini chiede". Per il lungomare, aggiunge l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, dopo i 2,5 milioni di euro dati nella precedente legislatura, verrà aperto un nuovo bando con i fondi europei. In questi giorni sono state assegnate le risorse del bando per la pesca e la Regione dà una mano anche sulla darsena. A settembre ed entro la fine dell'anno verranno anche pubblicati due nuovi bandi per la riqualificazione delle strutture alberghiere.

D'altronde, termina Corsini, "il turismo è strategico per la crescita del territorio. Siamo ripartiti alla grande e le cose vanno bene, ora dobbiamo accelerare su innovazione e riqualificazione". Non può che ringraziare il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Rimini è una realtà che non può non avere un aeroporto di adeguato livello. È stato fatto un lavoro di rilancio importante e ringrazio la Regione", cosi come per il porto e per gli alberghi. (fonte: agenzia/Dire)