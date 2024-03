Aeroporto, obiettivo 350 mila passeggeri. Novità Vilnius e Sofia, ma è "caccia" a nuove destinazioni

All’Aeroporto Fellini la nuova stagione si prepara a partire con un incremento delle frequenze dei voli, ma al momento non si intravedono all’orizzonte grandi nuove destinazioni se non Vilnius collegata con Get Jet una volta a settimana e Sofia con Bulgaria Air una volta la settimana ad agosto. Chi si attendeva per l’inizio della primavera l’annuncio di molteplici nuove località da collegare a Rimini per il momento dovrà restare alla finestra e attendere. Anche il sindaco Jamil Sadegholvaad durante gli scorsi giorni aveva chiesto una spinta sull’acceleratore per aumentare le prospettive dello scalo riminese. In vista del 2024 il numero complessivo dei passeggeri è destinato a crescere in virtù del numero maggiore dei voli in programma.

Il programma voli della Summer '24 partirà domenica, 31 marzo, e propone un totale di 15 rotte, suddivise tra 2 rotte nazionali e 13 internazionali, operate da 8 compagnie aeree, per un totale di 12 Paesi diversi collegati con un incremento sensibile di frequenze rispetto all’anno precedente. Nel 2024, considerando che a fine marzo i passeggeri sono già circa 24 mila, si prevede ancora una crescita a doppia cifra, con il target di 350 mila passeggeri, anche grazie a un atteso incremento dei voli nella stagione invernale, oltre a quelli già operati nella stagione precedente Cagliari (Ryanair) e Tirana (Wizzair).

Il bilancio del 2023 parla di circa 285 mila passeggeri con un “Load Factor" pari all' 89% e una crescita del 33% rispetto ai volumi del 2022. Questi risultati hanno permesso all’aeroporto di Rimini di posizionarsi tra i primi tre aeroporti italiani con tasso di riempimento più alto.

Rotte e compagnie

Ryanair prevede i seguenti collegamenti. Londra Stansted (Regno Unito): 4 frequenze settimanali a partire da inizio giugno. Cagliari (Italia): 4 frequenze settimanali a partire da fine marzo (+1 frequenza rispetto al 2023). Palermo (Italia): 4 frequenze settimanali a partire da fine marzo (+1 frequenza rispetto al 2023). Budapest (Ungheria): 3 frequenze settimanali a partire da fine marzo. Kaunas (Lituania): 3 frequenze settimanali a partire da fine marzo (+1 frequenza rispetto al 2023). Vienna (Austria): 3 frequenze settimanali a partire da fine marzo (+1 frequenza rispetto al 2023, anticipata di due mesi rispetto al 2023). Praga (Repubblica Ceca): 2 frequenze settimanali a partire da fine marzo. Cracovia (Polonia): 2 frequenze settimanali a partire da inizio giugno.

“La crescita delle frequenze sulle rotte operate da Ryanair, che anche quest’anno collegherà Rimini a 7 Paesi europei, contribuirà a consolidare il collegamento con le varie destinazioni e potrà nel tempo creare le condizioni per consentire un volo annuale esteso anche nella stagione invernale. Ryanair, con cui si ha un accordo strategico di 5 anni, per la prima volta da quando è arrivata in Italia, ha operato a Rimini nella stagione invernale con il volo per Cagliari”, spiegano dall’aeroporto.

Wizzair. Tirana (Albania): 3 frequenze settimanali a partire da inizio marzo. “Con la compagnia ungherese, con cui si ha un accordo strategico di 4 anni, si sta trattando per l’apertura nel 2025 di nuove destinazioni strategiche per il territorio”, dice Airiminum.

Luxair. Lussemburgo (Lussemburgo): 4 frequenze a partire da inizio maggio (+1 frequenza rispetto al 2023).

Airbaltic. Riga (Lettonia): 1 frequenza a partire da fine giugno.

Get Jet. Vilnius (Lituania): 1 frequenza partire da fine maggio (Nuova destinazione).

Bulgaria Air. Sofia (Bulgaria): 1 frequenza settimanale a partire da agosto (Nuova destinazione).

Neos Air. Sharm El-Sheikh (Egitto): 1 frequenza settimanale a partire da settembre. Marsa Matruh (Egitto):1 frequenza settimanale a partire da settembre (Nuova destinazione).

Nesma Airline. Sharm El-Sheikh (Egitto): 1 frequenza settimanale a partire da settembre.

Corbucci: “Presto importanti novità”

“Anche in assenza dell’importante apporto dei volumi di traffico dei mercati della Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia e Finlandia (che nel 2019 rappresentavano circa 2 terzi del portafoglio), il “trend” di crescita dell’aeroporto di Rimini – dichiara Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum 2014 – continuerà anche quest’anno a doppia cifra attraverso un incremento sensibile delle frequenze delle rotte; crescita che ci consoliderà nel 2024 ancora più ampiamente come il secondo aeroporto regionale”.

“La proficua collaborazione di Airiminum con la Regione, con Apt servizi e con il Comune di Rimini - aggiunge, Leonardo Corbucci – ci consentirà di annunciare, a breve, l’arrivo di nuove importanti novità”.