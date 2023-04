Con gli aerei tornano i parcheggi selvaggi sull'Adriatica. "Messa in sicurezza priorità, attendiamo Enac"

Riparte la stagione dei voli aerei allo scalo di Rimini-San Marino e tornano gli annosi problemi legati alla viabilità. Con il ritorno dei voli di linea, tornano i parcheggi selvaggi per caricare e scaricare i viaggiatori, anche direttamente lungo la Statale 16. Un tema che di recente era già stato denunciato anche da Striscia la Notizia, durante lo scorso novembre. Ma mentre sono stati avviati una serie di cantieri, in questa primavera il quadro non è mutato. Sull’argomento è arrivata una nota di Airiminum, gestore dell’aeroporto, che ha aggiornamento sulla situazione. Un quadro che oltre a generare traffico, può anche creare situazioni di pericolo, con auto ferme lungo l’Adriatica. “La tematica è stata affrontata già dal 2019, quando la strada statale era gestita dell’Anas, con tutti gli stakeholder del territorio all’interno di tavoli tecnici organizzati dalla Prefettura di Rimini, dove già era emersa la pericolosità dei parcheggi selvaggi sia per i passeggeri che per le auto”, scrivono i gestori.

La situazione, che è critica per tutti gli aeroporti, si è accentuata nel tempo con il mutamento della tipologia di traffico che è passato da voli charter (in cui per ogni volo erano sufficienti in media gli stessi 3 pullman per scaricare i passeggeri in partenza e ricaricare quelli in arrivo) a voli di linea, in cui per ogni volo in media arrivano circa 75 auto per scaricare i passeggeri in partenza e altre 75 per ricaricare quelli in arrivo. “Con il Covid e il conseguente azzeramento del traffico, giustamente, tale problema nel 2020 e 2021 non era quello prioritario – spiegano dall’aeroporto -. A fine 2022 la strada è passata sotto la gestione del Comune di Rimini. Con il sindaco Sadegholvaad e l’assessora Frisoni, che da sempre hanno dimostrato enorme attenzione alle istanze dell’aeroporto, anche su questo aspetto si è subito iniziato a lavorare in stretta collaborazione. AIRiminum 2014 ha presentato un Piano generale per la messa in sicurezza dell’accesso allo scalo che è in corso di approvazione presso Enac e i vari Ministeri coinvolti e che entro il 2023 dovrebbe ottenere tutte le autorizzazioni”.

Il Comune di Rimini nel frattempo ha previsto di realizzare per razionalizzare la circolazione una rotonda e un marciapiede sulla Statale con attraversamento pedonale che migliorerà la sicurezza dei passeggeri che arrivano a piedi. I lavori per la rotonda sono iniziati ed entro l’estate 2023 dovrebbero essere ultimati anche quelli relativi al marciapiede.

Quanto costano i parcheggi

Altre tema caldo resta quello dei parcheggi a pagamento all’interno dell’aeroporto. “Va chiarito che l’aeroporto di Rimini, oltre a consentire 10 minuti gratis per il carico e scarico passeggeri, applica un prezzo di 3,5 euro per un’ora e di 7 euro per due ore – spiega Airiminum -. Tali tariffe, probabilmente, sono tra quelle inferiori adottate presso gli aeroporti italiani e anche per quest’anno si è deciso di mantenerle invariate, ferme al livello del 2015. Nel 2024 probabilmente sarà necessario incrementarle per l’evoluzione dei costi che hanno subito negli ultimi anni tutte le aziende”.

Per i pullman la tariffa in media corrisponde a circa 1 euro per passeggero caricato/scaricato che in termini assoluti varia a seconda delle dimensioni del mezzo (che in genere vanno da 20 a 50 posti) o se caricano e scaricano uno o due flussi di passeggeri con lo stesso volo.

Con le cooperative dei tassisti di Rimini e Riccione, invece, vi è un accordo di collaborazione proficuo che va avanti da anni. “Airiminum 2014, al riguardo, li ha più volte ringraziati rimarcando come siano stati tra i primi a comprendere le necessità di una gestione che è in grado di sviluppare i voli solo se in condizioni di equilibrio economico. È anche grazie alla loro collaborazione e ai 3,5 euro per un’ora di parcheggio che Airiminum 2014 può permettersi di far atterrare a Rimini i voli per Londra, Praga, Budapest, Vienna, Kaunas, Tirana, Varsavia, Cracovia, Lussemburgo, Bucarest facendo così risparmiare ai passeggeri e ai loro accompagnatori il tempo e soprattutto il costo del viaggio per arrivare presso altri aeroporti della Regione”, conclude la nota.

