L'aeroporto ora pensa in grande, nuovo terminal nell'ex hotel e un “tapis roulant” diretto al Metromare

Un nuovo terminal da sviluppare nell’area dell’ex hotel Coronado oggi in rovina e un moderno collegamento, con un maxi tapis roulant pedonale, per consentire ai passeggeri di spostarsi comodamente dall’aeroporto Fellini alla fermata del Metromare. Sono questi i punti cardine su cui si basa il rilancio dello scalo aeroportuale Rimini-San Marino. Un piano di sviluppo ambizioso che arriverà, secondo quanto trapela da Palazzo Garampi, all’esame della giunta in una delle prossime sedute. Al momento siamo solo allo studio di fattibilità, ma la linea sembra essere tracciata. In particolare l’amministrazione e la giunta Sadegholvaad dovrà passare al vaglio il nuovo collegamento tra lo scalo e la fermata della Metromare. Ma questa è strettamente collegata a un nuovo terminal, previsto dal masterplan elaborato da Airiminum, che sorgerà sull’area dell’ex hotel Coronado, oggi struttura ricettiva abbandonata. Secondo i progetti iniziali al posto dell’albergo ci sarà un ampliamento della struttura logistica aeroportuale, con nuove aree di sosta, parcheggi, ma anche uffici e aree dedicate ai passeggeri.

Un “tapis roulant” internazionale

La soluzione ipotizzata al momento prevede la realizzazione di un collegamento pedonale automatizzato – un tapis roulant di quelli che sono presenti nei principali scali internazionali – che coprirà una distanza di circa 1 chilometro, consentendo ai passeggeri di raggiungere in sicurezza e con comodità la fermata del Metromare dal nuovo terminal previsto dal complessivo masterplan per il potenziamento dello scalo. Il “tapis roulant” rappresenterebbe la soluzione ritenuta, ad oggi, più adatta alle caratteristiche dell’aeroporto di Miramare, che presenta una domanda variabile in termini di utilizzatori, con picchi di traffico di voli e dunque di passeggeri in alcune giornate e in alcuni periodi dell’anno. Rispetto a progetti alternativi valutati (navette o collegamenti interrati), la passerella automatizzata door to door si presenta come modello più flessibile, più performante e capace di offrire più garanzie anche sotto il profilo della sostenibilità economica e gestionale.

La nuova rotonda

Contribuisce all'obiettivo di migliorare l'accessibilità al Fellini la nuova rotatoria tra SS16 e via Cavalieri Vittorio Veneto a Miramare, infrastruttura già aperta al traffico dalla metà dello scorso luglio, importante per implementare la sicurezza e la fluidità del traffico dell'intera area, porta sud della città. La rotatoria sarà definitivamente completata a inizio autunno, una volta terminati i restanti lavori di rifinitura, riqualificazione del manto stradale e piantumazione del verde. L’opera comprende infatti anche un adeguato inserimento paesaggistico dell'infrastruttura attraverso una maggiore copertura vegetativa, che aumenterà anche la capacità di abbattimento degli inquinanti atmosferici.

In correlazione con la realizzazione della rotatoria, sono partiti in questi giorni gli interventi per la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’aeroporto. Grazie all’acquisizione da parte del Comune di alcune aree, sarà possibile creare un collegamento pedonale su marciapiede tra la SS16 e la Via Losanna oltre alla realizzazione di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata per collegarsi alla pista ciclopedonale su Via Losanna.

L’intervento è finanziato attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 e ha visto un investimento di 1.150.000 di euro.