Londra sarà più vicina con tre voli a settimana. E dal Fellini si volerà anche con destinazione Praga

Londra e Praga saranno più vicine. Se in vista dell’estate 2023 aumentano i voli per la capitale inglese, Praga sarà invece una novità. Sono queste due le maggiori novità, al momento, della programmazione aerea dello scalo Federico Fellini di Rimini-San Marino. Entrambi i voli saranno operati da Ryanair. Ma andiamo con ordine: Londra vedrà il passaggio da due a tre voli a settimana, sarà coinvolto lo scalo di Londra Stansted, con inizio del servizio da venerdì 2 giugno. I voli saranno tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. I biglietti sono già acquistabili attraverso la piattaforma della compagnia aerea irlandese. A partire dal 26 marzo farà così esordio il volo per Praga: due le date settimanali, al mercoledì e alla domenica fino al 25 di ottobre.

Il resto della programmazione, in attesa di possibili ulteriori novità, prosegue sulla falsariga dell’estate appena conclusa: Ryanair vedrà tre voli a settimana per Budapast (dal 27 marzo) in leggero ridimensionamento rispetto ai cinque voli a settimana della scorsa stagione estiva. Conferme anche per Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Vienna e Varsavia.

Per quanto riguarda la compagnia aerea WizzAir il volo con direzione Tirana vedrà un aumento da due a tre collegamenti a settimana. Proprio con WizzAir l’amministrazione dello scalo Fellini si era però detta ottimista per l’avvio di una collaborazione più proficua e l’inserimento di nuove destinazioni. Possibile anche il ritorno di voli aerei per la Germania. Confermato anche il doppio volo settimanale di Luxair per il Lussemburgo.