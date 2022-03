L'aeroporto riparte, mercoledì atterra la Nazionale lituana. Ryanair: per Budapest 5 voli a settimana

Il restyling dell’aeroporto Federico Fellini è praticamente concluso. Lunedì (21 marzo) è l’ultimo giorno di cantiere, da domani lo scalo di Miramare riapre i battenti e lo farà all’insegna delle novità. “Mancheranno ancora gli ultimi accorgimenti – spiega l’amministratore delegato di Airiminum Leonardo Corbucci -, ma siamo pronti”. La pista è pronta per consentire agli aerei di atterrare. “Da martedì lo scalo è in funzione, avevamo questa scadenza obbligata e lavorando giorno e notte ci siamo fatti trovare pronti”.

Il restyling - Viaggio all'interno di un aeroporto che ora pensa in grande

Il primo aereo a utilizzare mercoledì la pista rimessa a lucido dello scalo riminese sarà quello della Nazionale della Lituania di calcio, che giocherà il test contro la selezione di San Marino nella serata di venerdì (25 marzo). La Lituania atterrerà al Fellini mercoledì con un charter proveniente da Vilnius. La Nazionale di San Marino utilizzerà poi lo scalo il 27 marzo per raggiungere Murcia (Spagna), dove c’è in programma il test match contro Capo Verde.

Non tarderanno i voli di linea. Dato che dal 27 marzo è atteso il ritorno di Raynair a Rimini. E sarà un atterraggio con diverse novità. “Come si può vedere attraverso il portale della compagnia area – spiega Corbucci -, ci sono due novità significative, collegheremo Rimini e Budapest con cinque voli alla settimana a partire da maggio. Mentre salgono a tre le rotte per Varsavia”. Il Rimini-Budapest diventa quasi un giornaliero, dato che ci sono voli programmati al lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica. Il 27 marzo dunque giornata d’esordio con i low cost con i voli in arrivo da Cracovia e Budapest, il 28 marzo si aggiunge anche Varsavia.

“A breve speriamo di poter aggiungere altre novità – rivela l’Ad Leonardo Corbucci -, siamo al lavoro per ampliare le rotte verso altre destinazioni europee, ma potrebbe esserci una novità anche extra Europa. Purtroppo non ci sono invece novità per i voli provenienti dalla Russia, nessun volo aereo può raggiungere il nostro territorio”.