L'aeroporto bussa alle porte di Ryanair, chiesti più voli: obiettivo Germania, Olanda e Belgio

Durante le scorse ore Airiminum è andata a bussare alle porte di Ryanair. Chi pensava ad annunci lampo per il momento dovrà attendere. Ma la trasferta a Dublino è servita per gettare le basi in vista del futuro. Le novità a breve termine dovrebbero riguardare un aumento dei voli che collegheranno l’aeroporto Fellini a Londra. Si va invece verso la conferma delle tratte inserite nel piano estivo del 2023: in particolare si tornerà a volare anche in direzione Palermo, dopo che la compagnia low cost ha rinnovato l’accordo con lo scalo siciliano. Resta poi da chiarire invece il piano per Varsavia. Tutte le altre mete sono invece già da tempo acquistabili tramite i portali della compagnia.

Tra le priorità dell’aeroporto Federico Fellini c’è quella di collegare la Riviera Romagnola con la Germania. In particolare Francoforte e Colonia. E questa è stata una delle richieste portate al tavolo dell’incontro da parte di Airiminum. In seconda battuta però ci sono prospettive anche con altri paesi del Nord Europa: in particolare Olanda, con numeri legati alle presenze turistiche di rilievo, e Belgio. Ma difficilmente queste mete potranno essere inserite a calendario già a partire dall’estate 2024, possibile che qualche evoluzione possa esserci in vista del prossimo anno.

Infine, anche per opportunità legate alla Fiera di Rimini, per favorire i passeggeri in arrivo dall’estero con scalo, Rimini lavora per un collegamento aereo diretto con Roma. Anche se questo potrebbe essere anche con compagnie aeree differenti rispetto a Ryanair.

Dai dati annunciati dall’accordo Fellini-Ryanair durante lo scorso anno era emerso che nella scorsa stagione (2023/2024) aeroporto e compagnia aerea si ponevano l’obiettivo di vendere 300 mila biglietti. Che per quest’anno dovranno salire a 346 mila. Poi per gli anni successivi: 400 mila nel 2025/2026, 442 mila nel 2026/2027 e 471 mila nel 2027/2028.