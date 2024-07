Un aeroporto sostenibile, appaltati i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico da 1,2 milioni di euro

Airiminum 2014, la società di gestione dell’aeroporto di Rimini e San Marino, ha annunciato che è stato ufficializzato l’esito della procedura negoziata senza bando per l’affidamento dell’appalto di lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 996,84KW all’interno del sedime aeroportuale, con base di asta pari a euro 1.247.023,43. Alla Manifestazione di Interesse preliminare hanno partecipato 49 aziende con sedi distribuite in tutta Italia.

Sulla base dei criteri previsti (possesso delle Soa adeguate, livello fatturato in operazioni similari ed esperienze pregresse in ambiti aeroportuali), sono state invitate alla “procedura” 12 aziende. La procedura, avviata il 13 giugno e chiusa in data 8 luglio, si è svolta interamente tramite la piattaforma telematica “Appalti & Contratti”.

Il criterio di aggiudicazione seguito è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed a corpo. L’Ati composta da Ferraioli s.r.l. e Intervento Pronto 24h s.r.l., aziende del Gruppo Società Gas Rimini (SGR), è risultata l’aggiudicataria sulla base delle offerte tecniche ed economiche inviate.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014, società committente dei lavori – dell’enorme interesse riscontrato da tale progetto da parte di primari operatori del settore e, allo stesso tempo, contenti che l’aggiudicazione sia avvenuta a favore di una importante realtà del territorio con comprovata esperienza e competenza tecnica. Tale impianto sarà determinante per il rafforzamento della sostenibilità economica e ambientale dello scalo, elementi basilari per costruire un percorso di successo”.

“Sono convinto che questo – conclude Leonardo Corbucci – sia solo il primo passo di un’importante partnership strategica dell’aeroporto con una delle principali eccellenze del territorio che sicuramente ci aiuterà a rafforzare quel processo strategico, già avviato, di integrazione dello scalo con l’economia del territorio”.

“Siamo orgogliosi - commenta Demis Diotallevi, direttore generale di Gruppo Sgr - che il consorzio formato dalle nostre società sia stato scelto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all'interno dell'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino. L'impianto contribuirà in maniera sostanziale a ridurre i costi energetici dell'aeroporto in modo sostenibile, migliorandone al contempo anche l'efficienza energetica complessiva e riducendone l’impatto ambientale. Collaborare con AIRiminum, una realtà strategica che sta rivelando un dinamismo straordinario, è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo convinti che questo sia solo l'inizio di una fruttuosa collaborazione che porterà benefici duraturi sia all'aeroporto che alla comunità locale”.