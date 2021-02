Aeroporto, tante le novità: da Rimini si vola in Sicilia e Sardegna, ma anche in Grecia e Spagna

AiRiminum è al lavoro per nuove rotte, presto in arrivo, appena si potrà tornare a viaggiare, e da alcuni giorni sono prenotabili i collegamenti RyanAir, per cui sono confermate tutte le destinazioni: Londra, Cracovia e Varsavia in Polonia, Kaunas in Lituania, Budapest in Ungheria e Vienna in Austria. Queste mete saranno operative da giugno, ad eeccezione di Budapest lo sarà già da maggio.

Ancora sul cartellone dei voli dell'aeroporto Fellini non si trovano gli aggiornamenti ma i lavori in corso sono molti e i motori stanno girando e AirRiminum guarda anche al periodo di fine estate, quando molti riminesi che magari hanno lavorato tutta la stagione decidono di fare le valigie e concedersi giorni di relax. E, sul sito di Neos, sono acquistabili i voli per Sharm el Sheik in Egitto, con partenza dal Fellini le domeniche di settembre e ottobre, e per l’isola greca di Rodi e quella spagnola di Minorca, con voli i sabati di settembre e il due di ottobre. La novità che debutta è quella dei collegamenti con due "perle" d'Italia: domenica 12, 19 e 26 settembre si vola per Cagliari e Catania. E questa si presenta come un'opzione di particolare rilievo considerando i problemi dovuti alla pandemia e i viaggi all'estero.

Invece, per quanto riguarda la Russia, la compagnia Pobeda ha ricevuto l’autorizzazione ad aumentare le frequenze per la prossima stagione invernale da Mosca a Rimini, Bergamo, Genova, Treviso, Roma e Trieste. La frequenza concordata con l’agenzia federale del trasporto aereo russa va da tre a 21 voli a settimana.