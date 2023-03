Affidati i lavori per la nuova piscina da dieci corsie, fondi anche dal Pnrr: a fine giugno si parte

Affidati i lavori di realizzazione della nuova piscina comunale cofinanziata con fondi Pnrr: a fine giugno previsto l'avvio delle opere. Avanza la progettazione della valorizzazione del Parco Don Tonino Bello.

Si avvia alla conclusione il percorso che porterà alla realizzazione della nuova piscina comunale di Rimini. Nella giornata di venerdì si è svolta l’ultima seduta pubblica della gara per l’affidamento dei lavori, che ha visto l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società Cocer srl, Cicai srl e dalla soc. coop Coeril, a cui spetterà il compito di dare forma al nuovo polo dedicato all’acqua che sorgerà a Viserba. Con l’aggiudicazione dei lavori, che avverrà la prossima settimana, sarà così rispettato il milestone fissato dal Pnrr, che stabilisce il 31 marzo 2023 come il limite ultimo per l’affidamento degli interventi. L’opera infatti rientra tra gli interventi sostenuti dal programma nazionale, che cofinanzia per 2,1 milioni di euro il progetto a fronte di un investimento complessivo di 10,5 milioni di euro. Resta inoltre confermata anche la data di avvio dei lavori, prevista per giugno 2023.

Il nuovo complesso sportivo – progettato da un raggruppamento guidato dallo studio Settanta7 srl insieme a società di ingegneria Studio Ti, Progetto Cmr Srl, architetto Giuseppe De Martino, insieme ai tecnici dei lavori pubblici del Comune di Rimini - nascerà nell’area tra via Sacramora e via Baroni e sarà dotato di una vasca principale da 10 corsie, con dimensioni 25x25 metri e due vasche dedicate all’acqua fitness, avviamento al nuoto per ragazzi e bambini. E’ presente una tribuna riservata al pubblico per una capienza massima di 150 persone, mentre grandi vetrate direttamente a livello del parco assicurano la presenza visiva costante del verde che circonda il complesso. Saranno presenti funzioni complementari alla piscina come una palestra, un negozio di articoli sportivi, un punto ristoro, un deposito per le attrezzature delle associazioni sportive che utilizzeranno l’impianto. A servizio della piscina saranno realizzati due parcheggi, nei lati sud-est e sud ovest del parco.

L’impianto natatorio sarà realizzato con elevate performance a livello sismico ed energetico, migliorando di un ulteriore 20% i parametri Nearly Zero Energy Building (NZEB), edifici il cui funzionamento richiede una quantità di energia quasi zero, permettendo sia un notevole risparmio energetico sia una ottimizzazione e comfort della qualità generale degli ambienti. Saranno adottate soluzioni architettoniche ed impiego di materiali tesi a ridurre al massimo le dispersioni, utilizzo di sistemi fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica e recuperatori di calore ad alta efficienza installati sulle centrali di trattamento aria, per soddisfare per intero il fabbisogno del complesso di energia elettrica ed acqua calda sanitaria.

Parallelamente avanza la progettazione da parte dell’amministrazione comunale dell’intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde che circonda il nuovo impianto sportivo, con la collocazione di nuove funzioni dedicate allo svago e all’attività fisica (come spazi sportivi multidisciplinari, pista di atletica, aree sgambamento cani), il potenziamento delle connessioni ciclopedonali, per rendere pienamente accessibile il parco, che diventerà estensione outdoor del polo sportivo. la valorizzazione del Parco prevede anche l’adozione di azioni e strategie adattive alla mitigazione degli effetti negativi dovuti ai cambiamenti climatici, con soluzioni basate sulla natura (giardini della pioggia) e un importante incremento della vegetazione, anche attraverso la messa a dimora di nuovi alberi che andranno a potenziare il patrimonio arboreo dell’area.