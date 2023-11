Affidato ai servizi sociali sorpreso nel cuore della notte con arnesi da scasso e droga

Il primo allarme è scattato intorno alle 3, nella notte del 9 ottobre ma solo ora la Polizia di Stato ne ha dato notizia, quando gli operatori della sala operativa della Questura di Rimini hanno notato le telecamere di videosorveglianza del centro storico che inquadravano un giovane che si aggirava con fare sospette tra le saracinesche abbassate dei negozi. Sul posto è stata così inviata una pattuglia delle Volanti con gli agenti che, dopo aver rintracciato l'individuo, lo hanno fermato per un controllo. Il soggetto è apparso nervoso dando, allo stesso tempo, diverse versioni sul perchè si trovava in centro storico nel cuore della notte. Una ispezione dello zaino che portava addosso, tuttavia, ha fatto scoprire che conteneva uno scalpello metallico di 26 centimetri e una bustina contenente delle pasticche di colore rosa rivelatesi poi essere metanfetamina per un peso complessivo di 9 grammi. Nelle tasche, inoltre, aveva anche dei guanti da lavoro. I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che il giovane era stato affidato ai servizi sociali ma che il provvedimento era stato revocato. Il ragazzo è stato quindi portato in Questura e, oltre ad essere denunciato a piede libero per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, al termine delle pratiche di rito è stato trasferito nel carcere dei "Casetti".