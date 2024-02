Dopo la straordinaria scoperta, gli affreschi trecenteschi di Santa Croce protagonisti su Rai 3

Venerdì (9 febbraio), alle 16, su Rai 3 nuovo appuntamento con "Geo", il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Alessandro Giovanardi, storico e critico d'arte, racconterà lo straordinario ritrovamento di alcuni affreschi trecenteschi di scuola giottesca, rinvenuti qualche mese fa nella Chiesa di Santa Croce a Villa Verucchio, in provincia di Rimini.

E' uno dei più importanti rinvenimenti della pittura riminese del Trecento e, in generale, della storia dell’arte medievale. In questi mesi s’è svolta un’intensa attività: gli affreschi sono stati puliti e messi in sicurezza. Ora è possibile ammirare quanto recuperato, ma è anche il momento per rilanciare verso nuovi obiettivi e altre possibili scoperte.

Giudizio unanime: è una scoperta che fa tremare i polsi, uno dei più importanti rinvenimenti della pittura riminese del Trecento e, in generale, della storia dell’arte medievale tout court: un termine di paragone è il ritrovamento degli affreschi trecenteschi nella chiesa riminese di San Giovanni Evangelista (Sant’Agostino), avvenuto nel 1916 contemporaneamente agli eventi sismici che, in quell’anno infelice di guerra, devastarono la città.