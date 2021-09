Afghanistan, la Diocesi di San Marino-Montefeltro pronta all'accoglienza

Per l'Afghanistan, le sue donne e bambini, patto tra Caritas della Diocesi di San Marino-Montefeltro e Caritas Italiana per "contribuire con aiuti umanitari, attraverso l'appoggio di Caritas Internationalis già attiva per l'accoglienza profughi dalle primissime ore". Come spiega il direttore Luca Foscoli, Caritas della Diocesi di San Marino- Montefeltro, insieme a Caritas Italiana, "segue ogni drammatico momento e si impegna fin da ora a contribuire con aiuti umanitari, attraverso l'appoggio di Caritas Internationalis già attiva per l'accoglienza profughi dalle primissime ore". Non solo "per le donne ed i bambini assicuriamo l'interessamento attivo- prosegue- affinché, in accordo con le amministrazioni locali italiane e sammarinesi, si possa dare un concreto contributo ad accogliere famiglie di profughi provenienti da quelle terre".

In particolare, attraverso la Caritas Vicariale di San Marino "si è disponibili a collaborare con le istituzioni della Serenissima Repubblica, affinché ci sia una fattiva accoglienza all'interno del territorio sammarinese". Mentre per il territorio italiano della Diocesi si stanno cercando possibilità di accoglienza. Di qui l'appello: "Chiediamo anche, attraverso la rete solidale delle famiglie, Chiese domestiche, ci sia la volontà di farsi carico dell'accoglienza stessa- manda a dire Foscoli- unitamente alla preghiera chiesta ed auspicata dal Santo Padre Papa Francesco". Chi è interessato può richiedere ulteriori informazioni alla mail caritas@diocesi-sanmarino-montefeltro.it (fonte Dire)