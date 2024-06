Agente della Locale arrestato per concussione, i negozianti di Santarcangelo: "Siamo sbigottiti"

Dopo l'arresto di un agente della Polizia locale dei Comuni della Valmarecchia con l'accusa di concussione per aver chiesto soldi ai commercianti per chiudere un occhio sui controlli ad intervenire è la Confesercenti di Santarcangelo che, in una nota stampa, si dicono "sbigottiti". La vicenda, infatti, ha destato molto scalpore soprattutto in un paese come quello clementino definito "una piccola realtà". Confesercenti, inoltre, ricorda che "dopo il difficile periodo del Covid e delle molteplici criticità del mondo del commercio, non pensavamo di doverci anche difendere dai ricatti di chi è preposto proprio al controllo del territorio ed alla corretta operatività delle attività. Le nostre storie, ma soprattutto la nostra cultura, rimangono molto distanti dal significato della parola "Pizzo". Confesercenti plaude alla decisione dei 3 Sindaci dell'Unione pronti a costituirsi parte civile al processo ed attende fiduciosa la conclusione dell'iter della magistratura".

Secondo quanto emerso al vigile 52enne, finito al centro di un'inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Alessia Mussi, è finito in manette nella giornata di venerdì e, difeso dagli avvocati Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo, sono contestati 7 episodi di concussione, di cui 3 consumati, ai danni di alcune attività commerciali della Valmarecchia. Sono stati proprio i negozianti, ai quali l'agente avrebbe chiesto del denaro per evitare i controlli amministrativi, a sporgere denuncia nei suoi confronti. Il vigile non si sarebbe limitato a chiedere il pizzo per evitare gli accertamenti alle vittime ma, in alcuni casi, avrebbe rilevato delle inesistenti irregolarità chiedendo una mazzetta di qualche migliaia di euro per "sorvolare".

Durante l'indagine gli inquirenti della Mobile hanno pedinato il 52enne e sarebbe emerso come le richieste di denaro sarebbero avvenute durante gli orari di servizio con l'agente che si era presentato nelle attività in divisa e con l'auto della Municipale. Contestualmente all'arresto sono state messe sotto sequestro preventivo le somme di denaro presenti sul conto corrente in quanto ritenute il provento delle concussioni. Arrestato su ordine del gip e sottoposto ai domiciliari, l'agente della Locale avrebbe avuto un crollo emotivo scoppiando in lacrime.