Gli agenti della Polizia locale in convegno, si studiano nuove azioni per il contrasto alle baby gang

“Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” rappresentano un appuntamento consolidato per gli operatori del settore che partecipano numerosi, anche quest’anno gli iscritti sono oltre 1.000. La storica manifestazione organizzata dal Gruppo Maggioli, con la rinnovata collaborazione e i patrocini del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e U.P.I. (Unione Province d’Italia), della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini e del Comune di Riccione, apre al Palazzo dei Congressi di Riccione.

Il convegno annuale internazionale dedicato alla Polizia Locale si conferma ricco di incontri e approfondimenti per dibattere sulle novità e i temi d’interesse che coinvolgono Comandanti, Ufficiali e Agenti di Polizia Locale, Dirigenti, Amministratori e Funzionari degli Enti Pubblici, accompagnati da un panel sempre più numeroso di esperti e fornitori del settore. Parallelamente al convegno verrà allestita la Mostra Espositiva che, anche quest’anno, ospiterà oltre 80 aziende operanti nel settore delle tecnologie, soluzioni e servizi dedicati alla Sicurezza Urbana.

Tra i temi principali di questa 41esima edizione si evidenziano gli approfondimenti relativi alle recenti modifiche al codice della strada, alle attività di polizia giudiziaria in materia di minori, baby gang e cyberbullismo, alle tecniche operative per la gestione di soggetti pericolosi ed armati, all'utilizzo dei sistemi tecnologici per la sicurezza e la privacy, agli accertamenti all'estero e alla cooperazione internazionale per le indagini di polizia, ai controlli su edifici

pericolanti e sugli illeciti ambientali.

Saranno, inoltre, tenuti alcuni corsi specialistici su: "Ruolo di ufficiale e comandante tra leadership e team building"; "Acquisti sul Mepa nella nuova release 2022"; "Strumenti di comunicazione per l'educazione alla legalità". La ‘tre giorni’ di convegno, che terminerà il 17 settembre, si preannuncia intensa con una particolare attenzione, che si reitera nel tempo, ai contenuti ed agli aggiornamenti normativi e di contesto, non solo nazionale, ma con un focus più ampio a livello europeo ed internazionale.