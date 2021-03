E' un 78enne la nuova vittima del covid. I nuovi contagiati sono oltre 200

In Emilia-Romagna si sono registrati 296.324 2.950 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 39.228 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (23.626 tamponi molecolari) e 222 test sierologici

Sono 261, 110 con sintomi, i nuovi contagiati al covid-19 nel Riminese. Il virus ha fatto un'altra vittima, un uomo di 78 anni di Rimini. Quanto ai nuovi positivi, si tratta di 128 uomini e 133 donne. Nel dettaglio, 95 sono emersi da tamponi per sintomi; 152 dall'attività di contact tracing (la maggior parte familiari e già in isolamento al momento della diagnosi); 7 da test volontari; 6 da test per categoria; 1 test per ricovero. Si possono stimare in circa 80 le guarigioni.

In Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 296.324. 2.950 casi in più rispetto a venerdì, su un totale di 39.228 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (23.626 tamponi molecolari) e 222 test sierologici. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da venerdì è del 7,5%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.261 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 537erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 983 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di sabato è 42,2 anni. Sui 1.261 asintomatici, 645 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 65 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 63 con gli screening sierologici, 13 tramite i test pre-ricovero. Per 475 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 762 nuovi casi, seguita da Modena (509), Reggio Emilia (302), Rimini (261), Ravenna (225), Parma (203), Forlì (180), Cesena (179), Ferrara (171), Imola (96) e Piacenza (62).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.023 in più rispetto a venerdì e raggiungono quota 220.812. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a sabato sono 64.487 (+1.896 rispetto a venerdì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 60.879 (+1.832), il 94,4% del totale dei casi attivi. Si registrano 31 nuovi decessi, che aggiorna il totale a 11.025. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 354 (+4 rispetto a venerdì), 3.254 quelli negli altri reparti Covid (+60).

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il 1^ marzo. Poi il personale scolastico e universitario e le forze dell’ordine. Da lunedì 15 marzo in tutta l'Emilia-Romagna sono aperte le prenotazioni per il vaccino dei cittadini dai 75 ai 79 anni (i nati dal 1942 al 1946). In partenza anche le chiamate delle Aziende sanitarie alle persone 'estremamente vulnerabili', cioè affette da patologie critiche. Il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle 15 di sabato sono state somministrate complessivamente 574.396 dosi; sul totale, 183.168 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.