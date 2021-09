Aggiudicate all'asta le Industrie Valentini: ecco chi è il nuovo acquirente

Le Industrie Valentini di Rimini da venerdì cambieranno il loro nome in Marinelli. Con la conclusione dell'asta del Tribunale di Rimini, la storica azienda del settore legno-arredo è stata infatti aggiudicata al nuovo acquirente, il gruppo Marinelli dell'omonimo imprenditore marchigiano del settore, che ha vinto la gara per l'affitto e la successiva vendita. I sindacati, Fillea Cgil- Filca Cisl- Feneal Uil, assicurano fin da ora il proprio impegno nel chiedere un confronto con il nuovo imprenditore "per tutelare al meglio tutti i lavoratori, attualmente circa 120 addetti al ramo produttivo che troveranno occupazione presso la nuova società entro settembre". A questo proposito le organizzazioni sindacali citano il Codice civile sul "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda".

L'unica offerta arrivata all'asta è stata quella del gruppo Marinelli: l'aggiudicazione del ramo d'azienda produttivo è stata quella prevista dal bando come base d'asta, ovvero 60.000 euro annui, oltre Iva, per l'affitto, e 2.900.000 euro, oltre oneri fiscali, per l'acquisto, da corrispondersi entro cinque giorni dal decreto di chiusura del concordato preventivo. Entro il termine di 10 giorni potranno essere presentate offerte migliorative- almeno pari al 10% del prezzo di provvisoria aggiudicazione- unitamente a un assegno di importo pari al 10% del prezzo offerto per l'acquisto a titolo di deposito cauzionale. In questo caso si procederà ad una nuova gara. Dunque, restano ancora 10 giorni di attesa per confermare o meno l'acquisto da parte del gruppo Marinelli. (fonte Dire)