Aggredì il proprietario per rubare due cuccioli di bulldog francese, condannato

Si è concluso con una condanna a 1 anno di reclusione il processo che vedeva come imputato un 27enne di origini romene accusato di aver aggredito il proprietario di due bulldog francesi, nel cortile di un condominio di Miramare, per impossessarsi dei cuccioli. Nei confronti dell'uomo, difeso dall'avvocato Cinzia Bonfantini, il pubblico ministero aveva chiesto 4 anni nel corso del rito abbreviato davanti al gup Vinicio Cantarini. Il parapiglia che aveva portato il 27enne all'arresto era scoppiato nel settembre dello scorso anno ed era culminato con l'arrivo delle Volanti che avevano evitato per un soffio il linciaggio del ragazzo da parte dei passanti inferociti. La ricostruzione di quanto accaduto era stata particolarmente intricata e, secondo quanto emerso, intorno alle 16.30 il giovane che stava accompagnando il proprio husky avrebbe notato i due cuccioli nel giardino infilando il braccio tra le sbarre della recinzione.

Il 27enne aveva sempre sostenuto di voler giocare con i bulldog ma, a vedere l'azione da una finestra della palazzina, era stata una parente del proprietario degli animali che ha dato l'allarme pensando che il 27enne cercasse di rubarli. Il padrone era quindi corso in giardino e, insieme ad altre persone, aveva innescato un alterco con lo straniero accusandolo di volersi impossessare dei bulldog. Ne era nato un parapiglia che ha attirato anche l'attenzione di diversi passanti e, in poco tempo, si era formato un capannello di persone col romeno che aveva rischiato il linciaggio mentre sul posto era arrivato il personale della Questura.

Il giovane, per difendersi, aveva aggredito gli agenti e avrebbe anche aizzato il suo husky contro le divise che non senza fatica erano riuscite a caricare il 27enne sull'auto di servizio dove aveva continuato ad opporre resistenza e a colpire con calci e pugni l’abitacolo del mezzo. Portato in Questura era emerso che si trattava di una persona già nota alle forze dell'ordine ed era stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni aggravate plurime e tentata rapina impropria.