Aggredì la ex e il nuovo compagno tentando di dargli fuoco: arrestato in Albania

È stato tratto in arresto dalla Polizia albanese, in stretto raccordo operativo con la Polizia di Stato, un ricercato nei cui confronti il Gip di Rimini aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori aggravati, incendio aggravato in concorso e lesioni personali gravi e aggravate, per fatti accaduti a Rimini nell’estate del 2023.

A seguito di attività di ricerche svolta in ambito internazionale - con il coordinamento del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia e in stretto raccordo con la Squadra Mobile di Rimini -, il collaterale organo albanese ha dato esecuzione all’arresto provvisorio ai fini dell’estradizione, in relazione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini preliminari di Rimini il 25 agosto 2023, catturando un 30enne albanese indagato per i reati di atti persecutori aggravati, incendio aggravato in concorso, lesioni personali gravi ed aggravate, per plurime condotte perpetrate nei confronti della ex fidanzata, una donna connazionale, e del nuovo compagno di lei, a Rimini nel periodo di giugno-luglio 2023.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Rimini, ha consentito di ricostruire le molteplici azioni di natura persecutoria, offese, diffamazioni, vessazioni e gravi minacce messe in atto dall’uomo, culminate il 24 luglio 2023 in una violenta aggressione ai danni della coppia, nel corso della quale l’uomo e la donna erano stati picchiati da quattro uomini travisati, che, dopo averli selvaggiamente percossi, li avevano cosparsi di benzina con la chiara finalità di dar loro fuoco, evento non verificatosi solo grazie al provvidenziale intervento di alcuni vicini di casa che sono riusciti a mettere in fuga gli aggressori.

Il brutale agguato, che arrivava dopo un’altra grave intimidazione nei confronti della donna - consistita nell’appiccare il fuoco alla sua auto -, era stato l’ultimo di una serie di episodi persecutori e minatori di sempre maggior violenza e gravità. L’uomo aveva anche progettato di scatenare una faida familiare per costringere l’ex fidanzata a fare ritorno insieme nel paese d’origine per chiudere “pacificamente” la vicenda, acquistando a tal fine anche un biglietto aereo a nome di lei.

Nonostante la rapidità dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, che ha permesso di arrivare all’emissione di un provvedimento cautelare nei suoi confronti, l’uomo si era immediatamente allontanato dall’Albania, dove alcuni giorni fa è stato tratto in arresto in attesa dell’estradizione.