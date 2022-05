Aggredisce in strada l'ex fidanzata e minaccia di morte i poliziotti intervenuti, arrestato

Litiga in strada con l'ex compagna, arrestato dalla Polizia di Stato. Nella serata di lunedì (23 maggio), la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino riminese, 50 anni. per resistenza a Pubblico Ufficiale. Attorno alle 21 un equipaggio di volante della Questura di Rimini veniva inviato nei pressi di un’area di parcheggio in zona Bellariva, in quanto era giunta alla Sala Operativa la segnalazione di una lite in strada tra tre persone.

Sul posto, i poliziotti si sono imbattuti nella presenza di un uomo che inveiva con frasi ingiuriose e oltraggiose nei confronti della sua ex compagna e del suo nuovo fidanzato. L’uomo, incurante della presenza delle forze dell’ordine, ha continuato a schernire la donna prima verbalmente, poi aggredendola fisicamente. Il 50enne, bloccato immediatamente dagli agenti, ha continuato a mettere in atto il suo comportamento irascibile, tentando di colpire con pugni e gomitate.

Con non poca fatica, l’uomo è stato accompagnato in Questura, dove ha proseguito nella sua condotta violenta, inveendo nei confronti dei poliziotti con minacce di morte. L’uomo è stato tratto in arresto e denunciato in stato di libertà per il rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.