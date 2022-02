Aggredisce il marito con pugni e unghiate poi se la prende con gli agenti della Questura

Una vera e propria furia, alimentata anche dall'alcol, quella che ha scatenato una ucraina 48enne che per l'ennesima volta ha maltrattato il marito per poi prendersela anche con gli agenti della Questura di Rimini intervenuti in difesa dell'uomo. Il parapiglia è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì quando la vittima ha chiamato il numero di emergenza spiegando di essere dovuto scappare di casa, nella zona di Miramare, in seguito alle ripetute aggressioni da parte della moglie. Quando la volante è arrivata sul posto, gli agenti hanno trovato l'uomo in strada con la t-shirt strappata e che mostrava chiari segni di percosse come graffi, lacerazioni al volto e al collo sia recenti che più vecchi. Nonostante le ferite, la vittima non ha voluto ricorrere alle cure dei sanitari e anche dopo aver raccontato una lunga storia dei soprusi patiti non è stato intenzionato a denunciare la donna.

Appena il personale della Questura è entrato nell'appartamento, per chiarire la vicenda, hanno trovato la 48enne fortemente alterata dall'alcol che ha iniziato a inveire contro le divise. Al momento della richiesta dei documenti, poi, la situazione si è fatta esplosiva e la signora ha dapprima urlato frasi sconnesse per poi cercare di picchiare nuovamente il marito. Solo la prontezza degli agenti, che si sono frapposti fra i due, ha evitato il peggio ma a farne le spese sono stati gli stessi poliziotti che sono stati colpiti dalla furia della donna. Bloccata e ammanettata, è stata portata in Questura dove è stata arrestata con le accuse di maltrattamenti verso famigliari, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.