Aggredisce il titolare di un esercizio commerciale e prende a morsi un agente, arrestato dalla Polizia

Nel tardo pomeriggio di venerdì (11 agosto), gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino straniero, di anni 35, per il reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni personali aggravate. Alle ore 19,30 giunge una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 - Nue, nella quale viene segnalata la presenza di un uomo molesto in un esercizio commerciale, in zona Viserba.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno raggiunto il richiedente il quale ha riferito di essere stato precedentemente insultato da un uomo ancora lì presente, che veniva fatto immediatamente allontanare. Poco dopo, la persona in questione è tornata nell’esercizio commerciale continuando a minacciare il titolare. A questo punto, gli agenti tornati sul posto hanno cercato nuovamente di allontanare il giovane, ma questa volta il suo stato di visibile alterazione ha preoccupato i poliziotti visto che non riusciva nemmeno a salire su un autobus di linea. In questa fase ha offeso gli agenti, aggredendone uno, facendolo cadere e dandogli un morso.

Vista la situazione, l’uomo, con molta fatica, è stato fatto salire sull’autovettura di servizio, condotto in Questura e tratto in arresto in attesa del giudizio direttissimo previsto durante le prossime ore. Inoltre, il 35enne è stato sanzionato amministrativamente poiché in stato di ubriachezza.