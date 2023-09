Aggredisce un commerciante spaccandogli la testa poi torna il giorno dopo per rapinarlo

Una furia assurda, scatenata dall'alcol, quella che ha portato un marocchino 25enne già noto alle forze dell'ordine a massacrare di botte un commerciante tanto da fratturargli l'arco zigomatico con la vittima che adesso rischia di perdere la vista da un occhio. Tutto è iniziato nella serata di mercoledì quando, in via Carducci, il nordafricano ubriaco ha iniziato a infastidire il proprietario di un negozio di bigiotteria. Il bengalese ha cercato di allontanarlo facendogli notare che il suo comportamento allontanava i clienti e, per tutta risposta, il 25enne si è trasformato in una furia aggredendolo. Una serie di forti pugni al volto che hanno letteralmente massacrato il commerciante mentre, da via Carducci, è partito l'allarme per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Quando una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto a sirene spiegate, però, l'aggressore era già riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tacce e lasciando a terra la vittima sanguinante.

E' stato necessario l'intervento del 118 coi sanitari che, dopo aver stabilizzato il ferito, lo hanno trasportato d'urgenza nel reparto Maxillofacciale del "Bufalini" di Cesena. I medici del nosocomio hanno riscontrato alla vittima una grave frattura all'arco zigomatico che necessita di una operazione chirurgica per essere ricomposta. Allo stesso tempo, a causa delle percosse, è stato lesionato anche l'occhio destro con il ferito che rischia di perdere la vista. Dimesso dal nosocomio cesenate, nella serata di giovedì ancora dolorante il commerciante è tornato al suo negozio dove il 25enne marocchino si è rifatto vivo sempre in preda ai fumi dell'alcol. Il nordafricano ha ricominciato a dare in escandescenza urlando al negoziante: "Non ho finito di dartele, dammi i soldi della cassa o ti ammazzo".

Il bengalese, terrorizzato, ha chiamato il 112 e una pattuglia dei carabinieri si è precipitata sul posto. Nonostante la presenza dei militari dell'Arma il 25enne ha continuato a dare in escandescenza minacciando tutti di morte e alla fine, non senza fatica, è stato bloccato e ammanettato. Portato in caserma e arrestato in flagranza per tentata rapina, oltre alla denuncia per lesioni, è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. La scorsa primavera era stato bloccato nel parcheggio del Malindi dove, senza un motivo apparente, stava spaccando i finestrini delle auto in sosta. Nel corso dei mesi scorsi, invece, aveva collezionato numerose denunce per molestie per aver infastidito diverse ragazze sul lungomare cattolichino. Processato per direttissima venerdì mattina, il giudice ha convalidato il fermo del 25enne e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza.