Aggredisce un passante senza motivo poi cerca di azzannare i carabinieri: "Siete topi di fogna"

Pomeriggio agitato, quello di lunedì, a Riccione dove un esagitato in preda a un delirio ha prima aggredito un passante senza motivo per poi prendersela coi carabinieri cercando di azzannarli. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che, all'incrocio tra le vie D'Annunzio e Angeloni, avevano segnalato la presenza di un uomo a dorso nudo che stava dando in escandescenza. Sul posto si è precipitata una pattuglia dell'Arma coi militari che hanno notato subito un anziano ferito dopo che l'esagitato lo aveva scagliato a terra. Poco lontano, in stato di forte agitazione, c'era ancora l'aggressore poi identificato per un italiano 61enne già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno cercato di calmarlo ma, per tutta risposta, l'uomo ha aggredito le divise con una serie di spintoni per poi cercare di mordere un militare per poi opporre resistenza aggrappandosi alla ringhiera dell'ex hotel Le Conchiglie. E' stato necessario l'intervento di una seconda pattuglia e, alla fine, l'intervento congiunto di 4 carabinieri ha permesso di bloccarlo in sicurezza.

Portato in caserma, il 61enne ha continuato a insultare i militari dell'Arma: "Siete dei topi di fogna, non valete niente. A me in Procura mi conoscono e non mi farete niente figli di....". Arrestato per resistenza e oltraggio, nella mattinata di martedì l'uomo è stato processato per direttissime e durante l'udienza ha accusato un malore tanto da rendere necessario l'intervento dell'ambulanza del 118. Visitato dai sanitari, che non hanno riscontrato problemi nei parametri vitali, il giudice ha poi convalidato il fermo per poi liberarlo in attesa della prossima udienza fissata per venerdì prossimo.