Aggredita alle spalle da un uomo: salva grazie allo spray al peperoncino

Attimi di terrore venerdì notte per una donna aggredita alle spalle da un delinquente che voleva scipparla. La ragazza, che lavora come cameriera in un bar di Marina Centro, aveva appena terminato il turno di lavoro e stava rincansando con la sua bici, quando vicino alla stazione è stata raggiunta da un uomo. Il delinquente l'ha afferrata per le spalle e l'ha strattonata per poi cercare di strapparle la borsa.

La ragazza stava perdendo il controllo della bici, ma è riuscita comunque a prendere lo spray urticante che aveva con sé e spruzzarlo negli occhi all'aggressore. L’uomo un venticinquenne di origine africana, residente a Rimini, è stato costretto così a mollare la presa ed è scappato via cercando di pulirsi gli occhi, ma nel trambusto ha perso il suo di portafoglio con dentro i documenti di identità.

La vittima ha subito chiamato la polizia e sono intervenute le Volanti che hanno dato il via alle ricerche, battendo le zone limitrofe all’aggressione. Arrivati alla Fontana dei Quattro Cavalli hanno notato un uomo che si lavava più volte la faccia, certamente nel tentativo di allievare il bruciore causato dal peperoncino. Vista la corrispondenza alla descrizione fornita dalla vittima - per gli indumenti e la fisionomia - i poliziotti hanno deciso di controllare l’uomo che presentava ancora un forte rossore agli occhi, riconducibile alla contaminazione da spray urticante. Ogni dubbio è stato dipanato con il confronto dei documenti, fino a quel momento l'uomo non si era accorto di aver perduto il portafogli. Il maldestro malvivente è stato accompagnato in Questura e arrestato per tentata rapina, il processo per direttissima si è tenuto sabato mattina, oltre che ad essere sanzionato amministrativamente perché inottemperante alle limitazioni orarie previste dalla attuale normativa anticovid.