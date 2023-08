Aggredita in spiaggia è caccia all'uomo: perquisite colonie abbandonate e strutture ricettive

E' caccia all'uomo da parte degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Rimini che, da domenica, sono alla ricerca dell'autore dell'aggressione di una 21enne ucraina avvenuta nei pressi del Bagno 118 di Rivazzurra. Nella notte appena trascorsa il personale della Polizia di Stato ha battuto la zona dove la giovane è stata massacrata di botte, riportando una frattura al cranio e alla clavicola, in cerca di persone sospette. Le ricerche sono state estese anche nelle strutture abbandonate delle ex colonie e in quelle ricettiva, con una sessantina di persone identificate, ma al momento non ci sarebbero sviluppi che possano aiutare gli inquirenti a dare un nome e un volto a quello che la stessa vittima ha descritto scarnamente come "nordafricano". Nella mattinata di lunedì, in Procura, si è tenuto un vertice tra il sostituto procuratore Annamaria Gallucci che coordina le indagini e il personale della Mobile per fare il punto della situazione.

Le indagini sono rese più difficili dal fatto che la stessa 21enne, dopo essere stata soccorsa intorno alle 4.30 da un passante al quale ha riferito di essere stata aggredita e poi stuprata, non ha ancora potuto fornire la sua versione dei fatti e allo stesso tempo non è stato possibile eseguire su di lei il test per accertare l'avvenuta violenza sessuale. La vittima, infatti, oltre ad essere sotto choc risulterebbe ancora sotto sedazione a causa delle gravi lesioni riportate coi medici che hanno dato una prognosi di 40 giorni e che al momento la tengono ancora ricoverata all'Infermi. Nel frattempo, comunque, gli inquirenti della Mobile sono al lavoro per visionare i filmati delle telecamere a circuito chiuso che si trovano nella zona dell'aggressione e messi sotto sequestro nella prima mattinata di domenica. La speranza è che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per individuare l'autore del pestaggio. Per ora, infatti, la Polizia di Stato procede con l'ipotesi di reato di aggressione in quanto per quella di violenza sessuale è necessaria una denuncia da parte della vittima.

Gli investigatori, quindi, stanno procedendo solo sulla base delle poche parole che la 21enne ha pronunciato con l'uomo che l'ha trovata massacrata di botte sulla passeggiata nei pressi del Bagno 118. L'ucraina residente nel riminese, che in passato avrebbe avuto dei problemi legati all'uso degli stupefacenti, avrebbe infatti confidato che l'aggressore che avrebbe abusato di lei sarebbe un nordafricano conosciuto alcuni giorni prima. Una versione che, al momento, resta quasi impossibile da verificare viste le condizioni in cui versa la giovane. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Rimini, Jamil Sadegoolavhad, che ha dichiarato che la città "non può tollerare questi episodi ". "Se mi sarà consentito - ha dichiarato Sadegholvaad - nelle prossime ore mi recherò personalmente in ospedale per portarle la vicinanza e la solidarietà di tutta la città”. Il sindaco, inoltre, ha ribadito che “Rimini non può tollerare questi episodi e dunque, al sostegno prioritario per la vittima, accompagna la totale collaborazione agli investigatori affinché il criminale o i criminali che hanno fatto questo siano rapidamente consegnati al carcere e alla giustizia. Aspettiamo le prossime ore per avere aggiornamenti. Adesso quello che ci preme più di ogni cosa è la salute della ragazza“.