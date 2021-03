Aggredite da un cane mentre passeggiano per strada, denunciati i proprietari dell'animale

I Carabinieri di Novafeltria, hanno denunciato in stato di libertà per concorso in lesioni personali colpose ed omissione di soccorso una coppia dopo che il loro cane di razza American Staffordshire Terrier ha aggredito due donne che stavano passeggiando tranquillamente. La vicenda risalo allo scorso gennaio quando le vittime si sono presentate in caserma per denunciate l'aggressione. Secondo il loro racconto, mentre si trovavano nel centro di Secchiano si sono trovate davanti il cane che era fuggito da un cortile il quale all'improvviso si è avventato contro di loro azzannandole ai polpacci. Ferite e impaurite, le signore si sono presentate al pronto soccorso da dove sono state poi dimesse con una prognosi di 10 giorni a testa. In sede di denuncia, poi, le vittime hanno fatto presente ai carabinieri che i proprietari oltre a non aver esercitato nessuna sorveglianza sul cane scappato erano presenti all'aggressione e non avrebbero fatto nulla per aiutare le ferite. I carabinieri hanno così iniziato una breve indagine e, grazie anche alle testimonianze raccolte, hanno ricostruito l'accaduto deferendo i proprietari del cane alla magistratura e allo stesso tempo segnalato la vicenda ai veterinari dell'Ausl per ulteriori accertamenti.