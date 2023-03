Aggredito da un cane feroce, 27enne sfigurato trasportato d'urgenza in ospedale

Sono stati necessari 40 punti di sutura per ricucire il volto di un ragazzo riminese 27enne che, nella prima mattinata di mercoledì, è stato aggredito da un cane che lo ha sfigurato a morsi. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 7.30 il giovane si trovava a spasso col suo Alaskan Malamute a San Giuliano, in via Ortigara nei pressi del ristorante Caribe, quando lungo la strada ha incrociato un Pastore del Caucaso insieme al suo padrone. I due cani, entrambi al guinzaglio, avrebbero iniziato a litigare furiosamente coi proprietari che hanno cercato di separarli ma nel parapiglia il 27enne sarebbe inciampato finendo a terra. A questo punto non è chiaro se il Pastore del Caucaso sia riuscito a strappare il laccio che lo legava o il padrone abbia perso la presa ma, il cane, si è avventato sul ragazzo mordendolo ripetutamente al volto. E' scattato l'allarme e, in via Ortigara, è intervenuta l'ambulanza del 118 coi sanitari che vista la situazione hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Il 27enne, dopo essere stato medicato sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi dove sono stati necessari 40 punti di sutura al volto per ricucire le ferite ed è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni. Uscito dall'ospedale, il giovane si è presentato ai carabinieri per sporgere denuncia per lesioni colpose nei confronti del proprietario del Pastore del Caucaso. Toccherà ora ai militari dell'Arma ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.